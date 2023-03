Plus connu pour la saga Ace Attorney, le créateur Shu Takumi a aussi participé à d'autres franchises Capcom cultes comme Resident Evil et Dino Crisis. Mais il a également été à l'origine d'un jeu DS, peut-être moins célèbre, Ghost Trick Détective Fantôme. Vous l'avez raté ? Une séance de rattrapage est prévue pour cet été.

Ghost Trick Détective Fantôme, c'est quoi ?

À l'instar de la série Professor Layton, Ghost Trick Détective Fantôme va mettre à l'épreuve vos capacités de réflexion dans un jeu d'aventure pas comme les autres. On incarne Sissel, un fantôme qui erre sur Terre sous sa forme spectrale, qui doit enquêter sur son propre meurtre. Son talent ? Prendre possession des objets, les manipuler ou encore remonter le temps pour résoudre des énigmes, dont celle sur sa mort. Et pour cela, il n'aura qu'une nuit.

BOUM ! Le fracas d'une détonation retentit à travers la ville plongée dans le noir. Quelqu'un a perdu la vie, mais son histoire ne fait que commencer… Alors que Sissel reprend ses esprits, il se rend compte qu'il est devenu un fantôme et qu'il a perdu tout souvenir de sa vie passée. "Qui suis-je ? Qui m'a tué ? Et pourquoi ?" Sissel ne dispose que de quelques heures pour trouver la réponse à ces questions, avant que le soleil se lève et qu'il ne sombre dans l'oubli. Et pour résoudre son propre meurtre, mieux vaut commencer par le détective qui a peut-être été témoin du crime… Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour prendre possession des objets et les manipuler, ou remontez le temps afin d'élucider des énigmes complexes à travers un scénario à l'humour loufoque et aux personnages attachants de Ghost Trick Détective Fantôme. Via Steam.

Screenshot de Ghost Trick Détective Fantôme HD. Crédits : Steam.

Lors de son Capcom Spotlight, l'éditeur a révélé que Ghost Trick Détective Fantôme était attendu pour le 30 juin 2023 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Cette version qui diffère encore de la mouture mobile aura 37 thèmes réorchestrés ainsi qu'une musique originale de Masakazu Sugimori (Ace Attorney, Viewtiful Joe).

En plus des améliorations graphiques avec des visuels en 1080p à 60fps et d'une interface plus adaptée aux manettes, le jeu recevra des puzzles inédits. Et que les chasseurs de trophées se rassurent, chaque niveau pourra donner lieu à ce prix tant convoité par les complétionistes. Si vous précommandez Ghost Trick Détective Fantômes, vous obtiendrez également des bonus.