Le patron d'Ubisoft ne craint visiblement pas la concurrence qu'opposera Ghost of Yotei à Assassin's Creed Shadows, deux jeux similaires sortant en 2025.

C'est en tout cas ce que Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a avancé durant un récent appel aux investisseurs. Selon lui, Assassin's Creed Shadows et Ghost of Yotei, deux jeux mettant une certaine emphase sur l'infiltration dans un Japon féodal attendus l'année prochaine, peuvent tout à fait coexister et se vendre chacun très correctement.

Ghost of Yotei et Assassin's Creed Shadows, même combat au Japon féodal ?

Avant d'être reporté au 14 février 2025, Assassin's Creed Shadows aurait dû pour rappel sortir le 15 novembre 2025. Le jour même de l'annonce de son report, le 25 septembre, le dernier State of Play en date nous présentait Ghost of Yotei, le prochain jeu de Sucker Punch dans le Japon féodal, avec une sortie prévue... en 2025. À cette annonce, de nombreux joueurs ont clamé haut et fort que c'en était définitivement fini d'Assassin's Creed Shadows, décrié pour plusieurs choix d'Ubisoft ayant provoqué d'importantes levées de bouclier à travers le monde.

Face à ce climat d'instabilité dans les deux Japons féodaux vidéoludiques à venir, le patron d'Ubisoft Yves Guillemot ne se démonte pas. « Je voudrais indiquer qu'il y a beaucoup d'espace pour plusieurs jeux de haute qualité. Ghost of Yotei et Assassin's Creed Shadows peuvent donc tous deux se vendre très bien ». À noter que Shadows sortira donc le 14 février 2025, tandis que Ghost of Yotei ne devrait pas sortir avant au moins avril 2025. Sony a en effet indiqué qu'aucune grosse exclusivité PS5 ne sortirait l'année prochaine avant le mois d'avril. Le titre d'Ubisoft devrait donc en effet avoir un créneau assez large pour briller, du moins sur le papier.

Deux titres qui font polémique à leur manière

Frederick Duguet, directeur financier d'Ubisoft, a également voulu rassurer les investisseurs et les joueurs par rapport au report d'Assassin's Creed Shadows : « Nous voulons offrir une expérience fantastique avec notre jeu, porté dans notre vision du Japon féodal par son approche avec deux protagonistes, Naoe et Yasuke [qui ont tous deux fait l'objet de leur lot de polémiques]. Le report du jeu était là pour nous laisser le temps de l'optimiser et offrir la meilleure expérience possible aux joueurs ».

De son côté, rappelons que Ghost of Yotei nous permettra d'incarner la seule Atsu, dont nous devrions pouvoir altérer le destin grâce à différents choix narratifs. La perspective d'incarner un personnage féminin après Jin Sakai dans Ghost of Tsushima n'a toutefois pas fait que des heureux et également provoqué de son côté une vive polémique. Avec tous ces éléments en tête, la prédiction d'Yves Guillemot selon laquelle les deux jeux se vendront bien sera-t-elle réalisée ? Verdict l'an prochain.

