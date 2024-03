Que se passe-t-il lorsque deux genres bien différents se rencontrent ? Eh bien, parfois cela donne naissance à des jeux très ambitieux. Comme ce doux mélange entre Cities Skylines et Ghost of Tsushima.

Dans le monde des jeux vidéo, la combinaison de la construction et de la gestion de villes suscite toujours un vif intérêt, à l'instar de Cities Skylines 2. Sengoku Dynasty s'inscrit parfaitement dans ce genre en proposant aux joueurs de créer et de prendre soin de villages dans un Japon féodal fictif. Avec sa dernière mise à jour majeure, le titre semble même aller encore plus loin, offrant davantage d'opportunités pour construire de magnifiques cités. Parfait pour les fans du Japon, en attendant Ghost of Tsushima sur PC.

Sengoku Dynasty, c'est quoi ?

Sengoku Dynasty est un jeu de simulation et de stratégie qui plonge les joueurs dans la période tumultueuse du Japon féodal, l'ère Sengoku. Dans ce jeu, les joueurs commencent leur voyage en tant que simples paysans et ont pour objectif de s'élever dans la société féodale pour devenir de puissants daimyos (seigneurs féodaux).

Le gameplay combine la construction et la gestion de villages avec des éléments de survie, de craft et de stratégie. Les joueurs doivent construire et développer leur propre domaine, tout en gérant les ressources, en cultivant des terres et en interagissant avec d'autres personnages du jeu. Les relations avec les voisins et les autres seigneurs peuvent évoluer en alliances ou en conflits, selon les choix et les actions du joueur.

Sengoku Dynasty propose également un aspect de simulation de vie, où les joueurs doivent maintenir la santé, la faim et le bien-être de leur personnage. En progressant dans le jeu, les joueurs peuvent recruter et commander des samouraïs et des ninjas, participer à des batailles historiques, et influencer le cours de l'histoire japonaise. Parfait pour attendre Ghost of Tsushima.

Une nouvelle mise à jour, parfait pour attendre Ghost of Tsushima ?

La toute nouvelle mise à jour de Sengoku Dynasty, baptisée Kintsugi, est désormais disponible sur Steam, apportant des changements majeurs au jeu de construction en réponse aux retours des joueurs. En plus des améliorations techniques visant à optimiser les performances et les temps de chargement, le créateur Superkami s'est attelé à la refonte du début du jeu pour offrir aux joueurs davantage d'options au démarrage d'un nouveau monde. Cela inclut la possibilité de passer les quêtes, des paramètres de jeu personnalisables, une refonte du système de progression, et bien plus encore.

De nouveaux bâtiments ont été ajoutés par le studio, ainsi que des animaux à découvrir dans son monde ouvert. L'intelligence artificielle des personnages non-joueurs a été améliorée, et de nombreux autres systèmes de gestion de villages ont été affinés pour offrir une expérience de jeu plus immersive et riche en contenu.