En guise de « one more thing », le Xbox Games Showcase 2024 a comblé les fans en présentant une cinématique de Gears of War E-Day, faisant office de préquelle au premier opus, déjà une claque graphique sur sur Xbox 360 en 2006. Il semblerait bien que ce nouveau titre de The Coalition ne déroge pas à la règle. Bien au contraire même.

Gears of War E-Day va nous en mettre plein la vue

Alors que nous attentions une suite aux aventures de Kait Diaz et la jeune génération de Gears, The Coalition a créé la surprise en annonçant hier E-Day. Le prochain titre de la franchise phare de l'écosystème Xbox placera son récit 14 ans avant les événements du tout premier opus sorti il y a 18 ans de cela sur Xbox 360. Cette annonce a malheureusement pris seulement la forme d'une cinématique, mais qui aurait été réalisée « in-engine » sur l'Unreal Engine 5.

Contrairement aux vidéos pré-rendues auxquelles nous avons l'habitude, Blur Studio aurait réalisé celui de E-Day avec des modèles et assets tirés du jeu développé par The Coalition. Même si ce titre extrêmement attendu ne dispose pas encore de date de sortie, il faudra donc s'attendre à voir cette qualité visuelle à se damner directement en jeu. Voilà qui s'annonce particulièrement excitant pour les fans de Gears of War. Reste maintenant à voir si claque graphique et fluidité seront au rendez-vous sur Xbox Series X, et surtout S.

Puisqu'il ne semble pour l'heure pas question d'une sortie en 2025, cela laissera peut-être à Xbox le temps de sortir des consoles plus puissantes. Microsoft a en effet assuré vouloir mettre le paquet sur la prochaine génération de hardware, avec notamment une Xbox Series 2 qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Quoi qu'il en soit, le Xbox Games Showcase a frappé fort et redonné le sourire aux fans après les dernières mauvaises nouvelles comme la fermeture de studios pourtant réputés. Une sorte de nouvelle émergence, à l'image du prochain Gears of War ? L'avenir nous le dira.