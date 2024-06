Gears of War est l’une des licences les plus lucratives de Microsoft avec Halo, mais depuis le cinquième opus, on n’a plus eu de nouvelles, jusqu’à ce soir. Lors du Xbox Showcase, la franchise est venue présenter son nouvel épisode. Tout le monde s’attendait à un Gears 6, sauf que…

Un nouveau Gears of War a enfin été annoncé, ça va être énorme !

Ce n’est pas une suite, mais une préquelle ! Oui, la franchise revient à ses origines avec Gears of War E-Day, le jour de l'émergence, là où tout a commencé.

Nous retrouverons donc un Marcus jeune qui retrouvera son ami de toujours Dom. Ce nouvel épisode sera l'occasion pour nous de découvrir comment tout a commencé : vivre la chute de l’humanité, l’invasion locuste.

Une surprise qui va assurément faire plaisir aux fans de la première heure puisque ce pan de l’histoire n’a encore jamais vraiment été détaillé. Le premier épisode de la franchise nous embarque d’office dans un monde déjà détruit par les Locustes alors que Marcus et Dom sont d’ores et déjà des vétérans. Là, les soldats seront jeunes et découvriront en même temps que nous cette race de créatures venues des entrailles de la terre pour décimer l’humanité. Une promesse qui, sur le papier, vend pas mal de rêve. Gears of War E-Day débarquera prochainement mais ne nous a encore rien dit de sa date de sortie. On n’a même pas une fenêtre malheureusement…