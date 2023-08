L’Opening Night Live de la Gamescom 2023 a encore été le théâtre de belles annonces de studios divers et variés. On vous fait le grand récap de toutes les annonces marquantes de la conférence.

La saison estivale des annonces s’est conclue avec l’Opening Night Live de la Gamescom 2023. Une conférence plus calme que le Summer Game Fest, qui fait davantage la part belle aux productions qui sortiront dans les prochains mois que des annonces de nouveaux jeux. Le rythme y est différent, mais c’est aussi et surtout l’occasion pour les éditeurs de prendre le temps de présenter plus amplement leurs productions et de mettre davantage en lumière le gameplay de leurs œuvres. Entre Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Mirage ou encore Call of Duty Modern Warfare 3, la conférence de la Gamescom 2023 a eu son lot de moments marquants avec quelques jolies surprises en prime.

Une conférence riche en annonces et quelques belles surprises

Ce n’est pas la conférence la plus endiablée de l’année, mais l’Opening Night Live de la Gamescom promet toujours quelques belles annonces. Geoff Keighley avait annoncé la couleur d’emblée, il n’y aurait pas de « World Premieres » à tout-va. Le focus était mis sur les prochaines grosses sorties de la fin de l’année, mais il y a tout de même eu quelques nouveaux annoncés. A commencer par la plus belle surprise de l’événement : Little Nightmares 3. La licence horrifique rempile avec un troisième épisode, cette fois confié à Supermassive Games à qui l’on doit notamment Until Dawn et The Quarry. Autre annonce des plus surprenantes : le retour de l’un des jeux les plus populaires de Steam et Epic Games Store. Killing Floor 3 reviendra à une date indéterminée sur PC, PS5 et Xbox Series.

Pour le reste on était en terrain connu, la plupart des éditeurs ayant confirmé leur présence à la conférence de la Gamescom 2023. Starfield a ouvert le bal avec une performance d’Inon Zur suivie du trailer de lancement du Skyrim dans l’espace à la sauce live-action. Après ça, les annonces se sont enchaînées. Call of Duty Modern Warfare 3 a accaparé dix bonnes minutes pour présenter son gameplay, Assassin’s Creed Mirage a préféré mettre en lumière sa ville que ses mécaniques, quand CD Projekt RED a étalé toutes les nouveautés de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Là encore le studio polonais est venu avec une bonne surprise : la plupart des changements du DLC seront également disponibles gratuitement pour le jeu de base et pour les versions old-gen également s’il-vous-plaît.

De son côté, Tekken 8 a confirmé sa sortie pour janvier 2024 quand Sonic Superstars a continué de charmer son public en annonçant sa sortie pour octobre prochain. Mortal Kombat 1 a encore tout tabassé sur son passage, confirmant au passage le retour de certains personnages iconiques comme Sindel et Shao Kahn. Le roster s’annonce juste énorme. Alan Wake 2 est venu conclure cette série d’annonces de la Gamescom 2023 en présentant un peu plus son univers et en mettant son célèbre romancier à l’honneur. Dommage que cette ultime mise en bouche de la soirée ait été éclipsée juste avant par la surprise que personne n’attendait. Sans doute pour faire oublier les récents déboires, Blizzard a révélé la saison 2 de Diablo 4. Date de sortie, thème, superstar hollywoodienne et trailer, l’éditeur américain a sorti le grand jeu et ça semble payer.

Toutes les annonces de la Gamescom 2023

La Gamescom 2023 aura donc été riche en annonces. Et plutôt que de toutes les évoquer, vous pouvez retrouver l’ensemble des trailers et autres révélations dans la compilation ci-dessous :

Starfield

Little Nightmares 3

Black Myth: Wukong

Killing Floor 3 annonce Gamescom 2023

Age of Empires 4: Anniversary Edition

Crimson Desert

Payday 3

Assassin’s Creed Mirage trailer Gamescom 2023

Tekken 8

Call of Duty: Modern Warfare 3

Nightingale

Zenless Zone Zero

Lords of the Fallen - Gamescom 2023

Sonic Superstars

Sonic Frontiers

Under the Waves

Expedition: A Mudrunner Game

The Crew Motorfest

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Stormgate

Last Epoch

Mortal Kombat 1

Ara: History Untold

Diablo 4 Saison 2 annonce à la Gamescom 2023

Dustborn

Thank Goodness You’re Here

Alan Wake 2 trailer Gamescom 2023

Honkai Star Rail

Granblue Fantasy: Relink

Marvel Snap

Warhaven