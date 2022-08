Le Summer Game Fest s’est achevé sur quelques belles notes, mais un autre rendez-vous incontournable a lieu cet été : la Gamescom 2022. Le salon allemand sera enfin de retour en présentiel, mais les joueurs pourront découvrir les prochaines nouveautés gaming directement depuis leur canapé avec l’Opening Night Live. Deux jeux ont déjà été confirmés

Les deux premiers jeux de la conférence de la Gamescom 2022

Les conférences sont de retour en août. Les hostilités reprendront dès le 12 août 2022 à 21 heures avec THQ Nordic, qui devrait annoncer le grand retour d’Alone in the Dark. Le bal se clôturera avec une nouvelle édition du Future Games Show avec plusieurs annonces à la clé. Cependant les yeux seront avant tout rivés sur la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2022 : l’Opening Night Live. La conférence de Geoff Keighley se tiendra ce 23 août et l’animateur commence à dévoiler quelques jeux qui feront le show.

Plus de 30 titres seront présents pour l’occasion pour animer les deux heures de cérémonie. Et se sont désormais deux jeux qui ont été confirmés au programme. D’abord Sonic Frontiers. Le titre qui s’est longuement montré cet été refera une apparition avec une fameuse World Premiere. SEGA profitera donc peut-être de la Gamescom 2022 pour enfin dévoiler sa date de sortie. Si les extraits de gameplay ont été une douche froide pour les fans, l’éditeur japonais a affirmé ne pas vouloir le repousser. Le lancement devrait donc avoir lieu d'ici la fin de l'année.

Côté indé, le studio Unknown Worlds présentera son prochain bébé. Les créateurs de l’excellent Subnautica planchent actuellement sur une toute nouvelle licence à l'ambiance science-fiction. Le titre se révèlera en bonne et due forme à la Gamescom 2022 avec beaucoup de gameplay. Pour découvrir tout ça, rendez-vous à l’Opening Night Live ce mardi 23 août à 20 heures.