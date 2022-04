Le Gamers Assembly Festival Édition, qui se déroule à Potiers comme chaque année fut encore une belle année. En effet pendant 72h, les joueurs, passionnés, ou encore simple amateurs et familles se sont donnés ont pu arpenter pas moins de 15 000 m² du Parc des Expositions. Une bonne nouvelle pour l'évènementiel après 2 années difficiles avec le COVID 19.

Pluie de chiffres pour le Gamers Assembly

Au total, ce ne sont pas moins 2539 joueurs qui ont participé à cette édition 2022 sur place et en ligne pour un total de 21 tournois organisés sur Fortnite ou encore League of Legends. Il y avait plus de 16 000 visiteurs pour vivre l'expérience et forcément pour gérer tout cela il faut du monde. Ainsi, 442 personnes venues de toute la France se sont mobilisées pour installer les 1355 PC et brancher les 60 consoles

59 partenaires dont el soutien de Grand Poitiers ont pu permettre une telle organisation. Ainsi Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers Communauté Urbaine explique :

La Communauté Urbaine de Grand Poitiers est très heureuse d’avoir retrouvé toutes les joueuses et tous les joueurs de la Gamers Assembly au Parc des expositions, rendez-vous emblématique de l’esport en France et en Europe. Il convient de féliciter les joueuses et les joueurs mais également de saluer les bénévoles qui se sont mobilisés, sans qui cet événement ne pourrait se tenir. Si la GA 2022 est terminée, l’esport continue de se développer sur notre territoire avec des animations toute l’année dans toutes nos communes, et ce dès ce weekend avec le Family Game Festival qui s’installera à Curzay-sur-Vonne pour une journée d’esport, pour toutes et tous.

Bref une bonne nouvelle qui met du baume au coeur.