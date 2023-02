Le 20 février 2007, une petite bande de génies mentaux qui a fait les belles heures de la presse jeu vidéo, à travers principalement deux magazines cultes pour toute une génération, Joypad et PlayStation Magazine, appuie sur un bouton, et paf, ça fait des Choc... un site indépendant et fauché (la norme) mais plein d'envies : Gameblog.fr !

Pendant plus de deux ans, les fondateurs du site Nourdine Nini, Grégory Szriftgiser, Julien Hubert, Angel Davila, Arnaud Chaudron, Julien Chièze (que nous saluons tous chaleureusement), font grandir leur bébé bénévolement, rassemblant une communauté toujours plus nombreuse autour d'un des tous premiers podcasts français de jeu vidéo d'envergure, devenu alors la signature du site. Avec Olivier Guyon en webmaster suprême, Benjamin Cornu en maestro de la vidéo et le renfort de pigistes de l'extrême au fil des mois (Mimic, Fumble, Pia, Yann...), le site prend alors une autre dimension, celui de la professionnalisation, grâce à Ankama en 2009. Puis, en 2014, Gameblog passe sous le pavillon de la société E-Borealis, à ce jour toujours actionnaire majoritaire de Gameblog et qui assure ainsi sa pérennité (toujours relative évidemment).

C'est ainsi que ce 20 février 2023, pour célébrer les 16 ans d'existence du site, c'est le stagiaire numéro 2, arrivé en 2010, "TigerSuplex_002", puis TigerSuplex des années durant en tant que pigiste et désormais simplement Julien Inverno (c'est moi !) qui rédige ce message inhérent au rédacteur en chef qu'il est devenu en juin 2022, sans jamais n'avoir envisagé d'occuper ce rôle.

Car il en va ainsi de la vie, rien ne se passe jamais vraiment comme prévu. Il faut savoir s'adapter, saisir les opportunités, écouter, observer, mais aussi s'affirmer, assumer des choix qui peuvent ne pas être compris par celles et ceux qui n'auront jamais à les faire. Et si je vous raconte tout ça, vous dresse l'historique de Gameblog que vous connaissez peut-être déjà, c'est pour rappeler que la vie d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille, en particulier dans ces temps de bouleversements constants pour les médias, dans lesquels de valeureux et talentueux confrères et consœurs ont déjà laissé des plumes, quand il n'ont simplement par raccroché leur tablier ou qu'ils sont désormais tout autant journalistes qu'équilibristes pour faire en sorte de maintenir debout leur publication. Nous les saluons également chaleureusement.

Gameblog est bien vivant et plein d'allant !

Bravo et merci d'être arrivés jusqu'ici, et avant de passer à la présentation de l'équipe, un mot de Marco, PDG d'E-Borealis :

Oui, Gameblog est bien vivant et se porte même très bien. Les difficultés économiques du secteur, aggravées par la crise Covid, ne nous ont plus permis de faire face aux pertes économiques engendrées par la structure Gameblog SAS qui se cumulaient depuis plusieurs années. Une légitime confusion est née dans l'esprit de nos lecteurs, entre la fermeture économique de Gameblog SAS et le site Gameblog.fr. D'autres se sont réjouis trop vite de leur bien trop approximative conclusion. Du fait du devoir de réserve dans la procédure en cours et des négociations autour des actifs de la société en cours de liquidation, nous avons pris le parti de ne pas communiquer. Nous avons préféré travailler sur la construction d'une nouvelle équipe, la recherche de nouveaux partenaires. Nous avons bâti les fondations d'un Gameblog renouvelé. Le temps en sera le juge définitif, mais nous partageons avec vous aujourd'hui des faits qui nous permettent de croire à un avenir souriant. Avant la décision difficile à bien des égards, de nous séparer non seulement de l'ensemble des équipes éditoriales de Gameblog SAS, mais aussi des personnes en interne chez E-Borealis en charge du site, nous avions touché le fond en terme d'audience avec un dernier trimestre 2021 qui voyait une moyenne de sessions par mois autour de 1,6 million ! Record négatif du site depuis plus de 10 ans ! Depuis, grâce au travail de tous, aux précieux conseils dans la reconstruction d'anciens bienveillants comme Trazom ou Julo, nous sommes passés du pire au meilleur en réalisant le trimestre record de l'histoire de Gameblog sur la fin de l'année 2022 ET le meilleur mois de l'histoire de Gameblog en décembre 2022 avec 5,5 Millions de sessions sur le mois (source Google Analytics) ! Du pire au meilleur.

L'équipe de Gameblog est aujourd'hui constituée de trois "nouveaux" qui ne le sont plus depuis longtemps dans le paysage de la presse spécialisée jeu vidéo sur le web. Sous leurs pseudos respectifs, tradition tenace dans la profession, Noëllie, Yohann et Jérémy constituent la Triforce qui anime Gameblog au quotidien. Camille, déjà évidemment bien connu des lecteurs et lectrices fidèles de Gameblog, assure le rôle de rédacteur en chef adjoint. Et puis, il y a les deux vieux du fond, le graphiste / vidéaste / Poufy, et moi-même, pour gérer tout ça et bien plus encore.

Pour conclure, vous constaterez que pour l'anniversaire du site, c'est nous qui vous offrons un cadeau avec notre partenaire Zen Market : une Nintendo Switch OLED Pokémon et un jeu au choix !

Joyeux anniversaire Gameblog, et à toutes celles et ceux qui l'ont fait grandir, à vous chers lecteurs, chères lectrices, merci !