Le Game Pass Challenge de ZeratoR fait son grand retour, et s'ouvre cette fois à la participation de tous ! Saurez-vous relever le défi pour espérer gagner de très beaux cadeaux ?

Naturellement en partenariat avec Xbox, cette nouvelle mouture mensuelle du Game Pass Challenge entend mettre en compétition les joueuses et joueurs PC sur les jeux phares du service d'abonnement de Microsoft. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, son lancement est pour très bientôt !

Le Game Pass Challenge se réinvente pour le plaisir de tous

Pour la petite histoire, le Game Pass Challenge a fait ses premières armes en 2019. Initié par le féru de compétitions ZeratoR, cet événement a d'emblée connu un énorme succès. L'idée était de faire participer autant des streamers que des joueurs de tous horizons sur les titres les plus emblématiques du service de Xbox. Pour le plus grand plaisir de tous, l'édition 2024 viendra très bientôt nous régaler, avec un coup d'envoi prévu le 15 mars.

Cela se fera à travers un stream inaugural sur la chaîne Twitch de ZeratoR. Le premier chapitre de la compétition démarrera quant à lui le lendemain, le 16 mars. Le premier jeu qui lancera les hostilités n'est autre que Valorant, le FPS compétitif à succès de Riot Games. Les épreuves sur le titre dureront du 16 au 23 mars, dans un format entièrement en ligne. Le 29 mars aura enfin lieu une « Battle des CEO ». Celle-ci se verra opposer les CEO des grosses structures eSportives françaises. On retiendra notamment ZeratoR pour représenter Mandatory, ou encore MisterMV pour Aegis. À l'issue de ce spectacle, le jeu du mois suivant sera révélé.

Inscrivez-vous pour tenter de gagner des cadeaux à gogo

Les compétiteurs en herbe peuvent ainsi d'ores et déjà s'inscrire sur le site officiel du Game Pass Challenge et s'y connecter avec leur compte Microsoft ou Xbox. Ils pourront ainsi s'affronter sur chaque jeu du mois et y engranger des points en réalisant différents défis. Le compte des points individuels comme en équipe seront déterminants pour départager les gagnants.

Les joueuses et joueurs les plus talentueux pourront ainsi briguer de très beaux cadeaux à la fin de chaque mois. Parmi les récompenses promises, des produits haut de gamme Lenovo, partenaire officiel de la compétition, des abonnements offerts au Game Pass, et bien d'autres. L'édition 2024 de l'événement phare de ZeratoR en partenariat avec Xbox n'attend donc que vous !