Le jeu Game of Thrones: Kingsroad, qui était jusqu’ici totalement inattendu, dévoile ses premières images de gameplay, et elles se révèlent plutôt rassurantes. Elles permettent en tout cas d’atténuer une partie des appréhensions.

Le jeu Game of Thrones: Kingsroad continue de faire parler de lui avec une bande-annonce de gameplay qui révèle de nouveaux détails. Développé par Netmarble, ce RPG d’action-aventure offre une expérience immersive dans l’univers de Westeros, combinant une histoire inédite et des mécaniques de jeu captivantes. Prévu sur PC (via Windows Launcher), iOS et Android, il s’adresse à un public varié. Pas forcément qu'aux fans.

Une histoire inédite dans le Nord de Westeros pour ce jeu Game of Thrones

Le jeu Game of Thrones propose une intrigue entièrement originale. Vous incarnez un personnage anonyme qui, par un retournement de situation, devient l’héritier de la Maison Tyre, une petite maison noble située dans le Nord. Cette ascension inattendue vous plonge dans des luttes de pouvoir et des dilemmes politiques, tout en explorant les paysages hostiles et enneigés de cette région emblématique de Westeros.

Game of Thrones Kingsroad mise sur un gameplay riche et varié, axé sur le choix de classes. Chaque classe offre un style de jeu unique, permettant à chacun de trouver son approche idéale. Vous pouvez incarner un Chevalier, armé d’une épée longue et spécialisé dans des combats traditionnels, un Mercenaire, inspiré des Sauvageons et des Dothraki, dont le style de combat est brutal et destructeur, ou un Assassin, influencé par les Hommes sans Visage, qui mise sur la rapidité et la furtivité grâce à ses dagues jumelles. Le jeu se distingue également par ses contrôles entièrement manuels, offrant une immersion totale et un contrôle précis des actions.

La bêta fermée de Game of Thrones Kingsroad se déroulera du 16 au 22 janvier dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada et certaines parties de l’Europe. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 janvier sur le site officiel du jeu. Cette phase permettra aux joueurs de tester le titre sur PC via Windows Launcher et sur appareils Android, offrant un aperçu exclusif de ce que le jeu a à offrir.