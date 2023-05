Comment oublier les magnifiques heures que la Game Boy a fait vivre aux joueurs ? La console portable de Nintendo sortie en 1989 au Japon (1990 chez nous) a marqué l'histoire du jeu vidéo. Sur la machine, des licences cultes ont vu le jour comme Tetris ou Pokémon, lui permettant de se vendre à 118,6 millions d'exemplaires. Un chiffre qui en fait la quatrième console la plus vendue de l'histoire derrière la Switch, la DS et la PS2. Trois ans plus tard, elle n'a pas encore tiré sa révérence. Même si Nintendo ne produit plus la console, un studio de développement vient de publier son nouveau jeu en exclusivité sur Game Boy.

34 ans après, la Game Boy n'a pas dit son dernier mot

The Retro Room Games, studio de développement basé à Dallas, semble particulièrement attaché aux consoles rétro de Nintendo. Le développeur Roo, à la tête du studio, a publié plusieurs projets sur Game Boy, Nintendo 64 ou GBA. Il vient de sortir un nouveau titre sur Game Boy, 34 ans après la sortie de la console sur le marché. Le jeu se nomme Batty Zabella. Il s'agit d'une comédie d'horreur en point'n click. Voici ce qu'en dit le studio The Retro Room Games :

Si vous êtes à la recherche d'un jeu d'horreur décalé, Batty Zabella étanchera votre goût pour la nostalgie. Explorez les zones de la maison en résolvant des énigmes et en découvrant des mystères. Ce jeu marque également les débuts d'une nouvelle icône de l'horreur : Batty Zabella ! Aidez-la à sauver sa famille et à débarrasser sa maison des fantômes. Elle vous donnera peut-être du fil à retordre, mais vous l'adorerez. Via le site officiel.

La NES aussi est toujours en vie

The Retro Room Games précise que Batty Zabella est disponible en version boîte, avec la cartouche du jeu et le manuel en couleur. Voilà qui plaira aux amateurs de jeux rétro, mais aussi aux collectionneurs. Le produit qui paraît exclusivement sur Game Boy est vendu au prix de 44,99 $, ce qui devrait revenir aux alentours de 40 € aux joueurs français. Vous pouvez vous faire un premier avis sur Batty Zabella grâce au trailer ci-dessus. La Game Boy n'est pas la seule console à être maintenue en vie par les passionnés. La NES, autre machine mythique de Nintendo, accueillera prochainement un tout nouveau titre.