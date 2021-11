Comme chaque année, les Game Awards viendront distribuer récompenses et distinctions entre deux bandes-annonces WORLD PREMIERE et des placements de produits par dizaines. Mais pas que.

En effet, la cérémonie de récompenses la plus regardée de l'industrie (l'édition 2020 avait été suivie par 83 millions de spectateurs), et certains éditeurs profitent donc de ce coup de projecteur salvateur pour se mettre en avant leurs futures sorties. À l'instar du très estival Steam Next Fest, des démos seront ainsi proposées peu après les Game Awards. Mais pour singer les présentations de l'industrie, impossible de ne pas voir fuiter quelques annonces en amont. Nous voici rassurés, puisque les premiers titres viennent (enfin) de fuiter.

Démos, rien que démos

À deux petites semaines du coup d'envoi des Game Awards 2021, de nombreuses démos ont un peu précipitamment été mises en ligne sur le Microsoft Store, et permettent donc de dresser une première liste des titres qui se laisseront approcher dans la nuit du 10 décembre. Chacune d'entre elle portent la mention "TGA21Demo" qui ne laisse donc guère de doutes sur la suite des événements. En attendant de découvrir le reste de la sélection, voici la liste des dix premières démos jouables à venir :

L'intégralité de ces démos sont pour l'heure listées sur Xbox et Xbox Series, et les plus intéressés pourront donc dès aujourd'hui préparer leur marché post-cérémonie.

Rappelons aux joueurs noctambules et autres curieux que les Game Awards 2021 se tiendront le 10 décembre prochain à deux heures du matin. La longue liste des jeux nommés se trouve ici, sachant que les bureaux de votes virtuels sont toujours ouverts. Et bonnes WORLD PREMIERE.