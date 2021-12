Mais les spectateurs les plus assidus le savent bien : derrière le vernis et les sourires de façade que nous réservent toujours ce genre de pince-fesses se glissent parfois quelques vrais morceaux de réalité, moins policée. Ceux qui ont assisté à la cérémonie des Game Awards 2017 se souviennent sans doute du majeur fièrement levé d'un certain Josef Fares, et de la gêne dissimulée du présentateur Geoff Keighley.

World Premiere ?

Et parce que "l'affaire Activision Blizzard" (une courte formulation qui ne parvient évidemment pas à résumer les nombreux épisodes d'un éditeur en pleine tempête) est depuis plusieurs mois dans toutes les têtes, le même Geoff Keighley a bien été obligé de prendre position sur l'épineux sujet.

Dans un premier temps, Geoff Keighley expliquait dans le Washington Post que les organisateurs des Game Awards s'interrogeaient sur la façon de composer avec la participation du géant américain :

Nous voulons soutenir les employés et les développeurs. Nous avons conscience des nombreux témoignages, mais nous ne souhaitons pas retirer aux studios une occasion de présenter leurs jeux. Il nous faut réfléchir très attentivement sur la façon de procéder.

Les plans ont (vite) changé

Mais ça, c'était avant. Quelques heures (et peut-être un certain nombre de joueurs mécontents) plus tard, le présentateur des Game Awards faisait publiquement part de la volonté des organisateurs, qui n'avaient vraisemblablement pas envie de justifier un si grand écart, malgré ses engagements :

Au-delà de ses nominations, je peux confirmer qu'Activision Blizzard ne fera pas partie des Game Awards cette année.

Et il poursuit :

Les Game Awards célèbrent une industrie, la plus grande forme de divertissement au monde. Il n'y a pas de place pour la maltraitance, le harcèlement ou des pratiques de prédateurs. Je me rends également compte que nous pouvons accélérer et inspirer le changement. Nous nous y engageons, mais nous devons tous travailler ensemble pour créer un meilleur environnement afin que chacun se sente en sécurité pour créer les meilleurs jeux du monde. Nous sommes tous responsables.

Les spectateurs nocturnes ne devraient donc pas découvrir de nouvelle bande-annonce estampillée Activision Blizzard, et Geoff Keighley tentera de faire oublier un retournement de veste de dernière minute... à moins que le studio de Santa Monica ne reparte avec l'un des trophées décernés ce soir-là, cela va sans dire.

Les Game Awards se tiendront le vendredi 10 décembre 2021 à partir de 2h00 chez nous autres pauvres européens.