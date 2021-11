Les joueurs assez courageux pour veiller jusqu'au bout de la nuit peuvent ainsi espérer découvrir entre deux remises de trophées et à peu près autant de spots publicitaires les premières bandes-annonces exclusives des jeux qui feront l'actualité du média dans les prochaines années. L'édition 2020 des Game Awards aura ainsi été l'occasion de découvrir pour la première fois Ghosts 'n Goblins Resurrection, Loop Hero ou encore le très mystérieux (et moins attendu) Perfect Dark.

"Vous n'êtes pas prêts"

Et comme chaque année, le présentateur Geoff Keighley ne manque pas une occasion de faire monter la mayonnaise en promettant monts et merveilles pour cette nouvelle édition des Game Awards. Le teasing commençait d'ailleurs il y a quelques jours :

Cette année, il y aura beaucoup de contenu pour 2022 et 2023 qui constituera notre plus grand éventail de premières mondiales et d'annonces à ce jour. Ce que nous avons vraiment appris l'année dernière, c'est qu'en fin de compte, le spectacle repose essentiellement sur les jeux et les bandes-annonces.

Mais parce qu'Internet nous pousse désormais à systématiquement surenchérir, Keighley nous assurait hier une annonce pas piquée des hannetons, si vous nous permettez l'expression :

Je viens de voir le montage final d'une bande-annonce exclusive sur laquelle nous travaillons avec les développeurs depuis deux ans et demi. Cela semble long, mais la dernière fois que j'ai pu visiter un studio de développement, c'était à l'été 2019. Je m'amuse toujours beaucoup lorsque nous discutons de leurs futurs projets, et j'espère pouvoir le refaire en 2022.

La liste est longue

Il n'en fallait évidemment pas plus pour que tout ce qu'Internet compte d'analystes plus ou moins inspirés ne tente de découvrir quelle surprise viendrait rythmer (ou clôturer ?) la cérémonie des Game Awards 2021, sachant que le "point Valve" aura rapidement été atteint lorsque qu'une réponse mentionna un certain Half-Life 3...

En attendant de découvrir si la surprise promise par Keighley sera à la hauteur des attentes, rappelons que vous pouvez toujours voter pour votre jeu de l'année, et tenter de départager Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart et Resident Evil Village...

Rappelons aux joueurs noctambules et autres curieux que les Game Awards 2021 se tiendront le 10 décembre prochain à deux heures du matin. Café ?