La cérémonie des Game Awards 2024 et son lot d’annonces et de surprises arrivent dans quelques heures. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement immanquable, les jeux confirmés, ceux attendus et les rumeurs crédibles comme les leaks.

C’est le grand soir. Les Game Awards fêteront cette année leurs 10 ans et l’édition s’annonce des plus exceptionnelles. S’il y a bien une soirée où tous les rêves les plus fous peuvent devenir réalité, c’est celle-ci. Les développeurs et éditeurs ne viendront pas seulement célébrer les meilleures jeux de l’année, ils assureront le show avec leurs prochaines productions. Révélation de titres particulièrement attendus, retour de jeux hypés disparus des radars, sorties de 2025, nouvelles licences et surprises de taille seront de mise. PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, mobile… cette année encore, personne ne devrait être laissé sur le carreau. Date, heure, jeux confirmés, attendus, rumeurs, comment regarder la conférence des Game Awards 2024 ? On fait un gros récap.

Malgré la polémique, les Game Awards 2024 récompenseront les meilleurs jeux, early access et DLC dans une dizaine de catégories. Qui d’Elden Ring Shadow of the Erdtree, Astro Bot, FF7 Rebirth, Black Myth Wukong, Metaphor ReFantazio ou de Balatro repartira avec le titre tant convoité de GOTY 2024 ? Rendez-vous dans la nuit du 12 au 13 décembre à 1h30 du matin, heure française, pour une cérémonie qui s’annonce exceptionnelle.

Et pour cause, l’évènement soufflera sa dixième bougie cette année, laissant entrevoir une édition encore plus riche en surprises qu’à l’accoutumée. Prévoyez cependant de faire une nuit blanche, car le grand spectacle devrait durer jusqu’à environ 5h du matin. Comme toujours, ces Game Awards 2024 seront retransmis sur les de la cérémonie sur Twitch et YouTube. Vos fidèles serviteurs seront encore une fois au taquet; mais pas forcément très frais, pour vous donner toutes les grosses annonces le soir même.

A quoi s’attendre pour cette édition ? Les jeux et invités confirmés

Pour les 10 ans de sa cérémonie, Geoff Keighley a visiblement mis les petits plats dans les grands. L’organisateur promet autant d’annonces que les précédentes éditions, qui reposaient déjà sur une quarantaine de trailers et révélations en tout genre. Plus que jamais, ces Game Awards 2024 pourraient être l’événement de toutes les surprises. Le journaliste Jason Schreier a eu vent d’au moins deux annonces auxquelles personne ne s'attendait pour la cérémonie. Vous avez dit GTA 6 ? Tous les espoirs sont permis, mais à quoi peut-on vraiment s’attendre réellement ? Comme il est de coutume, quelques noms et annonces ont déjà été révélés.

À commencer par une présence marquée de 2K, qui misera gros l’année prochaine avec trois jeux. Civilization 7 n’est pas garanti pour ces Game Awards 2024, mais Mafia The Old Country et Borderlands 4 assureront le spectacle. Randy Pitchford, grand patron de Gearbox, promet en tout cas du jamais vu pour le shooter looter qui révèlera son gameplay pour l’occasion. Du côté des jeux déjà connus, on aura le droit à des nouvelles de Dying Light The Beast, le DLC transformé en jeu tant son contenu était conséquent. On peut s’attendre à des images inédites en plus d’une date de sortie. Le jeu multi Mecha Break devrait d’ailleurs en faire autant, tout comme Double Dragon Revive. En parallèle, des titres déjà disponibles profiteront de l’aura de l’événement pour annoncer leurs prochains contenus et nouveautés.

Le MMOFPS STALCRAFT:X, Palworld ou encore Warframe ont tous donné rendez-vous à leurs communautés respectives. Tekken 8 annoncera un nouveau personnage qui serait Ichiban Kasuga de la saga Like a Dragon. Sans surprise, Kojima fera le déplacement jusqu'à Los Angeles pour soutenir son grand copain. Gageons qu’il ne monopolise pas encore 20 minutes de la cérémonie, mais on a bon espoir qu’une annonce importante autour de Death Stranding 2 soit faite, voire même d’Overdose. Il faudra aussi compter sur Josef Fares. Le créateur d’It Takes Two viendra révéler en avant-première son prochain jeu. Quelques détails ont déjà leaké, dont son nom, Split Fiction qui sortirait donc le 6 mars 2025, sur PC et consoles.

La liste des jeux confirmés aux Game Awards 2024

Hazelight Studios (It Takes Two) : annonce de leur nouveau jeu

(It Takes Two) : annonce de leur nouveau jeu Borderlands 4 : nouvelle bande-annonce de gameplay

: nouvelle bande-annonce de gameplay Mafia The Old Country : nouveau trailer

: nouveau trailer Dying Light The Beast : nouvelle annonce

: nouvelle annonce Mecha Break : nouvelle annonce

: nouvelle annonce Tekken 8 : annonce prochain DLC

: annonce prochain DLC STALCRAFT:X : annonce nouveaux contenus

: annonce nouveaux contenus Palworld : annonce nouveaux contenus

: annonce nouveaux contenus Double Dragon Revive

Warframe : annonce autour de la plus grosse mise à jour du jeu

: annonce autour de la plus grosse mise à jour du jeu Présence confirmée d' Hideo Kojima (Death Stranding 2)

(Death Stranding 2) Présence confirmée de Sam Lake (Alan Wake, Control)

(Alan Wake, Control) Todd Howard (Bethesda) : présence confirmée

Le point sur les rumeurs des Game Awards 2024

Pour le reste des jeux présentés, il faut se tourner vers les leaks, les rumeurs et les jeux pressentis. Les fuites sont clairement plus tempérées que les années précédentes. Au-delà de la date de sortie du prochain Hazelight Studios, celle de The First Berserker : Khazan s'est elle aussi retrouvée sur la toile en amont de la cérémonie. Le rendez-vous serait donné le 27 mars 2025. Pour le reste, on navigue davantage dans l’incertitude. On sait que Warner Bros. se prépare en coulisses à donner des nouvelles de son jeu Wonder Woman annoncé aux Game Awards 2021 et disparu aussitôt.

L’éditeur prépare également un certain Hogwarts Legacy Definitive Edition et un DLC pour le courant 2025, qui pourraient bien se montrer pour l’occasion. Après avoir été sacré avec Baldur’s Gate 3, Larian Studios devrait laisser les joueurs PS5 et Xbox Series redécouvrir l’un de ses autres chefs-d’œuvre : Divinity Original Sin 2. Les versions new-gen de la Definitive Edition du CRPG ont en effet été débusquées à l’avance grâce au PEGI. Microsoft sera également présent lors de la cérémonie. Si les sources les plus fiables tempèrent sur les annonces des studios first-party, l’éditeur américain devrait avoir quelques surprises sous le coude. Le Xbox Game Pass devrait avoir le droit à une mise en lumière, surtout quand trois grands classiques de Call of Duty sont pressentis pour rejoindre le service.

Des annonces qui vous vous scotcher

Les Game Awards 2024, c’est la cérémonie de tous les espoirs. Le journaliste Jason Schreier lui-même a alimenté le train de la hype, lui qui est plus pondéré que ses camarades habituellement. Il a eu vent de deux ou trois annonces qui créeront la surprise au point de vous faire lâcher un « Putain de merde, je n'arrive pas à croire que ces trucs soient là ! ». Avec une telle déclaration, les rêves les plus fous sont possibles. Naturellement, les regards se tournent vers GTA 6, lui qui est le grand favori pour repartir avec le titre de jeu le plus attendu pour 2025. Les prétendants sont nombreux, d’autant que le journaliste promet de grandes annonces pour des jeux qui ne seront pas attendus avant quelques années.

En début d’année, Miller Ross, bien renseigné quand il s’agit de Crystal Dynamics, indiquait que le studio et Amazon accéléraient la production en interne pour nous livrer un premier trailer de Tomb Raider d’ici la fin 2024. Des propos soutenus par le recrutement précédent de nouveaux bras pour accentuer leur pôle marketing. Resident Evil 9 a lui aussi fait l’objet de nombreuses rumeurs cette année et Capcom pourrait bien marquer le coup. Si l’on se tourne réellement vers des productions auxquelles on ne s’attendrait pas du tout à voir aux Game Awards 2024, on peut citer The Witcher 4, Kingdom Hearts 4, The Elder Scrolls 6.

Et pourquoi pas les nouveaux jeux de Naughty Dog (The Last of Us) et Santa Monica Studio (God of War) ? Les deux studios PlayStation travaillent depuis quelques années maintenant sur des licences inédites. D’autant que l’éditeur japonais aurait quelques annonces sous le coude pour ce soir. Aurons-nous le droit au retour de Marvel’s Wolverine également ?

Les jeux pressentis pour la cérémonie

Les Game Awards 2024 devraient également mettre en lumière une poignée de jeux qui seront lancés en 2025. On peut s’attendre à avoir des nouvelles d’Assassin’s Creed Shadows, de Monster Hunter Wilds, InZOI, Judas ou même encore The Wolf Among Us 2, pour ne citer qu’eux. Puis il y a ces rumeurs persistantes qui pourraient enfin se concrétiser. Du côté de Square Enix, un certain FF9 Remake pourrait enfin s’officialiser, quand l’éditeur japonais pourrait offrir une première mise en bouche pour FF7 Remake 3, en dévoilant notamment son nom. Microsoft a pas mal de jeux qui pourraient assurer le spectacle dont DOOM The Dark Ages, Gears of War E-Day, Fable 4 ou encore Perfect Dark. L’éditeur américain pourrait également annoncer de nouveaux portages de ses exclusivités sur PS5, notamment Forza Horizon 5 et Starfield.

PlayStation de son côté pourrait faire monter la sauce autour de Ghost of Yotei, quand les MMO d’Horizon, God of War Remastered et le fameux Days Gone Remastered pourraient être annoncés pour l’occasion. On a tout de même plus de chances d’avoir une confirmation pour The Last of Us Part 2 PC et une bande-annonce pour la saison 2 de la série. N’ayez pas grand espoir pour Nintendo, qui ne fait jamais de grandes annonces lors des Game Awards.

La scène indépendante sera évidemment mise à l’honneur lors de ces Game Awards 2024. On pense notamment au cas d’Hollow Knight Silksong, en espérant qu’il ne faudra pas ressortir la perruque de clown. Grand snobé de cette édition, Hades 2 pourrait également donner un peu plus de visibilité sur la fin de son early access. Les prétendants ne manquent clairement pas, donc voici une petite liste non exhaustive des jeux qui pourraient se montrer, ou en tout cas que l’on aimerait voir aux Game Awards 2024 :

Ces jeux que l'on pourrait voir aux Game Awards 2024