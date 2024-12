Les Game Awards 2024 c'est fini et on sait enfin qui est le grand GOTY 2024. €a va surprendre... ou pas tant que ça finalement.

Comme chaque année, la cérémonie des Game Awards est l’un des plus grands rendez-vous annuels pour le jeu vidéo. C’est ici que son a décerné un grand nombre de prix dont le précieux GOTY (jeu de l’année), mais c’est aussi et surtout ce soir là que sont faites la plupart des grosses annonces de la fin d’année. Mais pour ça, il y a notre gros récap des annonces de la cérémonie, ici on est surtout là pour voir qui a été couronné GOTY 2024 et qui a gagné les différents prix remis ce soir.

La liste complète de tous les gagnants des Game Awards 2024

Une cérémonie riche, très riche en annonces et en surprises. Après avoir fait couler énormément d'encre lors de l’annonce de ses nouvelles règles concernant les DLC, entre autres, les Game Awards 2024 ont assuré une soirée de plus de 2h30 d’annonce, de musiques en live, de guest stars et de prises de parole presque pas interrompues. Tout au long de la soirée, plusieurs gros jeux de l’année ont été récompensés et le GOTY 2024 a été sacré. Voici la liste intégrale des grands gagnants de la soirée.

Et le GOTY 2024 est...

Ils étaient six nominés, tous issus de genre drastiquement différent. De l'indé avec l'excellent et addictif Balatro, de l'aventure avec Black Myth Wukong et Astro Bot, du JRPG avec Final Fantasy 7 Rebirth et Metaphor ReFantazio et… du DLC avec Elden Ring L'Ombre de l'Arbre Monde, le nominé qui a créé la polémique. Mais le résultat est sans appel, il n'y a qu'un seul grand gagnant : Astro Bot !

Ce n'est pas vraiment étonnant lorsqu'on voit tout le bruit qu'a pu faire le jeu à sa sortie. Oui, le petit robot de PlayStation a raflé le plus gros prix de la soirée sous le nez de la concurrence. Félicitation !

Pour les joueurs, c'est Black Myth Wukong qui remporte la palme. Le jeu d'action aventure de Game Science a su marquer les joueurs et l'industrie toute entière lors de son annonce, mais aussi avec son lancement aux records vertigineux.

Jeu de l'Année, le fameux GOTY

Astro Bot - GAGNANT

Balatro

Black Myth Wukong

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

FF7 Rebirth

Metaphor ReFantazio

Choix des joueurs

Black Myth Wukong - GAGNANT

Tous les autres gagnants de la cérémonie des Game Awards 2024

Meilleure Game Direction

Astro Bot - GAGNANT

Balatro

Black Myth Wukong

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

FF7 Rebirth

Metaphor ReFantazio

Meilleure Narration

FF7 Rebirth

Like a Dragon Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio - GAGNANT

Hellblade 2

Silent Hill 2

Meilleure Direction Artistique

Astro Bot

Black Myth Wukong

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

Metaphor ReFantazio - GAGNANT

Neva

Meilleure Musique

Astro Bot

FF7 Rebirth - GAGNANT

Metaphor ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Meilleur Design Audio

Astro Bot

Call of Duty

FF7 Rebirth

Hellblade 2 - GAGNANT

Silent Hill 2

Meilleure Performance

Brianna White (Aerith dans FF7 Rebirth)

Hannah Telle (Max Caulfield dans Life is Strange Double Exposure)

Humberly Gonzales (Kay Vess dans Star Wars Outlaws)

Luke Roberts (James Sunderland dans Silent Hill 2)

Melina Juergens (Senua dans Hellblade 2) - GAGNANTE

Meilleur « Game for Impact » (jeu transportant un message social, écologique, etc.)

Closer the Distance

Indika

Neva - GAGNANT

Life is Strange Double Exposure

Hellblade 2

Tales of Kenzera ZAU

Meilleur Jeu Service/Support

Destiny 2 La Forme Finale

Diablo 4

FF 14

Fortnite

Helldivers 2 - GAGNANT

Meilleur support de la communauté

Baldur's Gate 3 - GAGNANT

FF 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man's Sky

Meilleur Jeu Indépendant

Animal Well

Balatro - GAGNANT

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Meilleur Premier Jeu Indépendant

Animal Well

Balatro - GAGNANT

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Innovation dans l'Accessibilité

Call of Duty Black Ops 6

Diablo 4

Dragon Age The Veilguard

Prince of Persia The Lost Crown - GAGNANT

Star Wars Outlaws

Meilleur Jeu Mobile

AFK Journey

Balatro - GAGNANT

Pokémon TCG Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Meilleur Jeu VR/AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard's Wrath 2

Batman Arkham Shadows - GAGNANT

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening

Meilleur Jeu d'Action

Black Myth Wukong - GAGNANT

Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40000 Space Marine 2

Meilleur Jeu d'Action / Aventure

Astro Bot - GAGNANT

Prince of Persia The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda

Meilleur RPG

Dragon's Dogma 2

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

FF7 Rebirth

Like a Dragon Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio - GAGNANT

Meilleur Jeu de Combat

Dragon Ball Sparking Zero

Granblue Fantasy Versus Rising

Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics

Multiversus

Tekken 8 - GAGNANT

Meilleur Jeu pour la Famille

Astro Bot - GAGNANT

Prince Peach Showtime

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie

Age of Mythology Retold

Frostpunk 2 - GAGNANT

Kunitsu Gami Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Meilleur Jeu de Sport / Course

F1 24

EA Sports FC 25 - GAGNANT

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Meilleur Multijoueur

Call of Duty Black Ops 6

Helldivers 2 - GAGNANT

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40000 Space Marine 2

Meilleure Adaptation

Arcane

Fallout - GAGNANT

Knuckles

Like A Dragon Yakuza

Tomb Raider The Legend of Lara Croft

Jeu le plus Attendu

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto 6 - GAGNANT

Metroid Prime 4

Monster Hunter Wilds

Créateur de Contenu de l'Année

Caseoh - GAGNANT

Illojuan

Techno Gamerz

Typical Gamer

Usada Pekora

Meilleur Jeu eSports

Counter Strike 2

DOTA 2

League of Legends - GAGNANT

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Meilleur Athlète eSports

33

Aleksib

Chovy

Faker - GAGNANT

Zywoo

Zmjjkk

Meilleur Equipe eSports