À plus d’un titre, la cérémonie des Game Awards 2024 risque de faire parler un bon moment. Déjà, et heureusement, parce qu’il y a eu énormément d'annonces et de très belles surprises, mais aussi parce qu'après coup, ce sont les polémiques qui traînent. Naughty Dog et CD Projekt prennent actuellement la sauce et sont pointés du doigt pour « wokisme », mais il n’y a pas que ça.

Un jeu étrange crée la polémique après les Game Awards 2024

Un autre jeu fait l’actualité en ce moment et pas pour de bonne raison, il s’agit de Catly, le prétendu MMO AAA de chat hyper réaliste avec « de l'action, des câlins, de la vitesse, de la mode, de la neige, des rêves, des robots, des îles… Accompagnés de chats. » comme il est décrit sur sa page Steam. Un jeu visiblement multijoueur donc qui nous promet tout un tas d’activités. « Recueillez des histoires et partez à la chasse aux souvenirs à travers les yeux d'un humain et d'un chat. Embarquez dans des escapades amusantes, construisez des havres de paix, explorez des paysages éclatants, plantez, riez, faites la course, décorez, créez, pilotez des robots, habillez-vous, sociabilisez, faites des câlins, toilettez… » nous promet le jeu, toujours sur sa page Steam.

Catly était présent lors des Game Awards 2024 avec une bande-annonce ultra colorée qui a fait tiquer les spectateurs. Ça sonne faux. Pour beaucoup, le jeu aurait été présenté avec une bande-annonce faite par l’IA, certains théorisent déjà et pensent que le jeu serait entièrement conçu avec l'intelligence artificielle.

Une nouvelle arnaque à la The Day Before ?

En recherchant sur internet, on se rend compte que le studio n’a pas vraiment d’identité. Pas de site officiel facilement accessible par exemple et tout est assez flou. Il existe toutefois un site internet pour le jeu, entièrement généré par IA qui montre quelques visuels d’objets abstraits et des traductions automatiques imparfaites. Le compte Twitter du jeu n’a quant à lui été créé qu’en mai dernier et le seul lien disponible dans sa bio amène sur la page Steam du jeu. Il n’y a d’ailleurs qu’une poignée de posts un peu maladroits qui ont commencé le 12 décembre, juste avant les Game Awards.

Après Abandoned ou plus récemment The Day Before, eux aussi présenté lors de grands rendez-vous comme les Game Awards, l’ombre du scam (une arnaque) n’est pas loin et les joueurs enquêtent déjà. Le studio quant à lui est totalement silencieux. Les informations autour du jeu sont floues pour le moment, on sait simplement qu’il est censé sortir sur Steam, Switch et mobile. Malgré le mystère qui plane tout autour du jeu, le studio s’est tout de même payé de la publicité auprès de plusieurs très gros influenceurs dont Pokimane et Ninja, rien que ça. Ils ont ainsi relayés le jeu sur leurs réseaux sociaux en invitant leurs abonnés à ajouter le jeu à leur liste de souhaits.

La communication est donc bien ficelée pour vendre le jeu auprès d’investisseurs potentiels, mais c’est à peu de chose près tout pour le moment. Catly serait-il le nouveau The Day Before ? C'est un peu l'humeur du moment. Si ce n'est pas le cas, le studio aurait tout intérêt à apporter des explications et des preuves de l'existence de son jeu avant que ça s'envenime. Mais pour l'heure, oui, la question peut se poser. Gardons l'œil ouvert.