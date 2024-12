Les Game Awards 2024 auront lieu dans quelques heures. Cette nouvelle cérémonie, qui célébrera déjà les 10 ans de l'événement, se déroulera dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre. Et il faudra être en forme ou faire le plein de remontants puisque le coup d'envoi sera donné à 1h30 (heure française). Il n'y a pas réellement d'horaire de fin pour l'instant, mais ça devrait se terminer entre 4h00 et 5h00 du matin. Si vous n'avez pas le courage de veiller aussi tard, vous retrouverez les principales annonces sur Gameblog en vous levant, et dans les heures qui suivent.

Du très lourd pour les 10 ans de l'événement

La 10ème édition des Game Awards arrive, et pour le moment, Geoff Keighley a été raisonnable en terme de teasing. Une retenue qui, par le passé, a débouché sur des cérémonies solides. D'après les rumeurs, il faut s'attendre à du très lourd. « Je m'attends à un TRÈS GROS Game Awards, et ce n'est définitivement pas une hypothèse. Alimentez le train de la hype » a déclaré le journaliste Andy Robinson de VGC, qui est une source fiable de l'industrie.

Malheureusement pour l'organisateur des Game Awards 2024, une annonce a leaké il y a plusieurs jours de cela et elle concerne le prochain jeu d'Hazelight Studios qui a produit It Takes Two. Un nouveau titre qui serait prévu pour mars 2025. Visiblement, le très sérieux journaliste Jason Schreier a également eu vent des futures annonces des Game Awards 2024, et vous pouvez vous préparer à d'énormes surprises chocs.

Des annonces totalement inattendues pour les Game Awards 2024

« Que puis-je dire sans m'attirer des ennuis ? Je suis donc au courant de deux ou trois annonces qui seront faites à cette occasion [aux Game Awards 2024], et elles peuvent sans aucun doute être qualifiées de grandes annonces. Cela dit, les grandes annonces concernent des jeux qui ne sortiront pas avant des années. Je pense donc qu'il y a de fortes chances que vous voyiez un ou deux trailers pour un jeu qui sortira en 2026 ou même plus tard… Je pense que ce sera le cas pour certaines choses… Il y a au moins deux choses qui vous feront réagir et dire : « Putain de merde, je n'arrive pas à croire que ces trucs soient là ! » a t-il lâché lors du podcast Kinda Funny.

Hollow Knight Silksong sera t-il enfin de retour aux Game Awards 2024 ? La Nintendo Switch 2 va t-elle créer la surprise avec un premier teasing ? Sur Reddit, ça part déjà un peu dans tous les sens avec des propositions plutôt drôles dont Half-Life 3, Knack 3 ou le scam Abandoned. D'autres pensent à Elder Scrolls 6, Kingdom Hearts 4, quand d'autres rêvent du remaster de Bloodborne avec la révélation de la suite.

Source : Jason Schreier via Kinda Funny.