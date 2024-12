C'est en tout cas ce qu'avancent de nombreux collègues éminents, comme Andy Robinson chez Video Game Chronicles ou encore Tom Henderson chez Insider Gaming. Outre l'attribution de prix dans sa vingtaine de catégories, la cérémonie des Game Awards 2024 aurait gardé de très grosses WORLD PREMIERE et autres annonces fortes dans sa manche pour célébrer en beauté ses 10 ans.

Un beau spectacle en perspective pour les Game Awards 2024 ?

Pour rappel, les Game Awards 2024 se tiendront ce vendredi 13 décembre de 1h30 à 4 ou 5 heures du matin (heure de Paris). Un horaire pas vraiment adapté au public européen, mais nous serons quoi qu'il en soit sur le pont pour vous couvrir les plus grosses annonces, ainsi que les prix remportés par les différents nominés. Il semblerait d'ailleurs que Geoff Keighley nous prépare justement un événement riche en annonces fortes. Andy Robinson, journaliste chez VGC, a notamment indiqué sur son compte X.com officiel : « Je m'attends à un TRÈS GROS Game Awards, et ce n'est définitivement pas une hypothèse. Alimentez le train de la hype ».

On sait déjà qu'Hideo Kojima, grand ami de Geoff Keighley, sera présent à la cérémonie. Cela devrait donc se traduire par des nouvelles du très attendu Death Stranding 2, d'OD, le mystérieux jeu développé en partenariat avec Xbox, ou encore de Physint, son nouveau jeu « d'action-espionnage » dans la même veine que la franchise Metal Gear. On sait également que Hazelight Studio (A Way Out, It Takes Two), y annoncera Split Fiction, son prochain jeu, l'annonce ayant déjà leaké. D'autres grosses licences devraient également être présentes aux Game Awards 2024, comme Borderlands 4, ainsi que DC Comics avec le jeu Wonder Woman. Des rumeurs circulent enfin quant à une apparition du particulièrement surveillé nouveau Tomb Raider de Crystal Dynamics.

Les pronostics sont ouverts en attendant vendredi

Pour le reste des annonces à attendre des Game Awards 2024, ne reste plus que des spéculations. Au sein de la rédaction Gameblog, nous entretenons de gros espoirs d'y voir pêle-mêle un certain GTA 6, Total War Star Wars ou Warhammer 40 000 du côté de The Creative Assembly, voire Alien Isolation 2 du même studio, ou encore l'annonce de The Last of Us Part 2 sur PC.

PlayStation pourrait également redonner des nouvelles de Marvel's Wolverine, ou de Spider-Man 3, entre autres possibilités. De même, Xbox pourrait remettre en avant certains de ses gros jeux à venir comme DOOM The Dark Ages, Gears of War E-Day ou Fable 4, en plus de toutes nouvelles annoncés. Nintendo devrait malheureusement garder pour elle une présentation en bonne et due forme de la Switch 2, mais des présentations de jeux pour cette dernière pourraient tout de même faire leur apparition. Verdict ce 13 décembre pour les couche-tard. Et vous, quelles annonces attendez-vous aux Game Awards 2024 ?

Source : Andy Robinson (VGC) sur X.com