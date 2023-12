L'heure est arrivée pour les Game Awards 2023, la cérémonie de Geoff Keighley qui va attribuer une pluie de récompenses pour les meilleurs jeux sortis cette année mais pas que. Comme à chaque fois, l'événement est un endroit de premier choix pour les constructeurs et éditeurs pour faire des annonces fracassantes, voire apporter des mises à jour sur des titres attendus avec impatience par les joueurs. Et il y a d'ores et déjà de beaux candidats potentiels qui doivent faire leur apparition à l'image de Baldur's Gate 3, The Outlast Trials, Prince of Persia : The Lost Crown, Dead by Daylight... et des surprises.

Toutes les annonces des Game Awards 2023

C'est reparti pour un tour ! Tout au long de cette nuit du 8 décembre 2023, Geoff Keighley et ses Game Awards 2023 vont accueillir une bonne partie de l'industrie vidéoludique pour nous montrer ce qui nous attend sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch dans les prochains mois voire années. Pendant environ 2h30, l'événement va donc alterner ses remises de prix et ses annonces à un rythme soutenu comme à l'accoutumée.

Et ça a déjà commencé avec l'officialisation durant le pré-show des Game Awards 2023 de Pony Island 2 Panda Circus par le créateur Daniel Mullins Games. Le développeur indépendant à l'origine de la grosse pépite Inscryption. Il s'agit d'une suite à Pony Island sorti en 2016 et qui promet d'être encore très atypique avec une ambiance japonisante. « Un voyage fantasmagorique à travers le temps, les mythes, les divinités et les jeux vidéo ».

Motion Twin, les créateurs de Dead Cells ont révélé leur prochain bébé : Windblown. Un jeu d'action à DA ultra léché jouable seul ou jusqu'à 3 en ligne. Les développeurs ont prévenu : attendez-vous à mourir et recommencer à foison. Le titre arrive en 2024 en accès anticipé.

02h09 : Neil Newbon décroche le trophée de la meilleure performance pour son rôle d'Asterion dans Baldur's Gate 3.

02h14 : Matthew McConaughey dévoile un trailer d'Exodus du studio Archetype Entertainment. Un jeu d'action SF PS5 Xbox Series et PC. Comme dans Interstellar où joue McConaughey, le temps s'écoulera différemment. Une donnée visiblement importante pour le scénario.

02h16 : Le DLC God of Ragnarok Valhalla est révélé. Un contenu gratuit à la sauce roguelike qui sera disponible dès le 12 décembre 2023.

02h19 : Le studio House House (Untitled Goose Game) est de retour avec Big Walk. Un jeu co-op de marche dans un monde ouvert rempli de défis et d'énigmes.

02h27 : Enfin ! Senua's Saga: Hellblade 2 se montre dans une sublime bande-annonce. L'ambiance a l'air toujours aussi hallucinante. Lancement en 2024 sur Xbox Series, PC et Game Pass.

02h31 : Et le prix de la meilleure narration des Game Awards 2023 est attribué à... Alan Wake 2 !

02h35 : Ikumi Nakamura, l'ancienne directrice de GhostWire Tokyo, est venu avec un petit cadeau nommé Kemuri. Son premier jeu avec son studio Unseen. Un titre jouable en solo ou à plusieurs où les joueurs doivent chasser des Yokai.

02h38 : Après les deux Ori, Moon Studios revient avec leur action-RPG en développement depuis quelques temps, No Rest for the Wicked. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les équipes comptent visiblement offrir un projet encore splendide.

02h44 : L'award du meilleur premier jeu indé est à... Cocoon !

02h46 : WOLRD PREMIERE !!! Sega frappe très fort avec des nouveaux jeux Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Crazy Taxi et Shinobi.

02h48 : Grosse surprise de Bandai Namco. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 alias Dragon Ball Sparking Zero a enfin son trailer qui tabasse avec un gros casting (Goku, Vegeta, Freezer...). Ca sortira sur PS5, Xbox Series et PC à une date inconnue.

02h50 : The Casting of Frank Stone, le jeu solo Dead by Daylight par Supermassive Games (Until Dawn), a enfin été confirmé en vidéo. Comme d'habitude, les choix changeront le cours de l'histoire et des personnages.

03h03 : Une première vidéo vidéo pour OD (Overdose), le jeu d'horreur d'Hideo Kojima pour Xbox qui exploitera le cloud gaming. Jordan Peele (Us, Get Out) travaille en collaboration avec le développeur.

03h09 : Un FPS Jurassic Park Survival fait ses premiers pas. Le jeu est conçu par Saber Interactive.

03h12 : L'award du meilleur sound design va à... Hi-Fi Rush !

03h16 : Black Myth: Wukong impressionne encore avec un trailer de gameplay et surtout une date de sortie, le 20 février 2024. Pour rappel, c'est un sous-like du studio indé chinois Game Science qui se base sur La Pérégrination vers l'Ouest.

03h22 : Warframe Whispers in the Walls

Les jeux dévoilés au Game Awards 2023

Pony Island 2 Panda Circus

Windblown

Trasher

Exodus

DLC gratuit God of War Ragnarok Valhalla

Big Walk

Hellblade 2

Kemuri

No Rest for the Wicked

Nouveaux jeux SEGA Shinobi, Streets of Rage, Golden Axe, Jet Set Radio, Crazy Taxi

Dragon Ball Sparking Zero

The Casting of Frank Stone

OD (Overdose), le jeu Xbox d'Hideo Kojima

Jurassic Park Survival

Black Myth: Wukong