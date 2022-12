Ce jeudi soir, l’industrie du jeu vidéo s’est mise sur son 31 à l’occasion des Game Awards 2022. Une cérémonie de plus de trois heures et demie où récompenses et annonces de jeux se sont enchaînées. Un show qui restera sans doute dans les annales tant Geoff Keighley n’était pas parvenu à créer la surprise depuis aussi longtemps. Entre des jeux que personne n'attendait, des rumeurs confirmées, des dates de sorties ou de belles mises à jour, voici le grand récap de ces TGA 2022.

De Hades 2 à Bayonetta Origins, de grosses surprises aux Game Awards 2022

Les éditeurs n’y sont pas allés de main morte aux Game Awards 2022. Événement incontournable depuis plusieurs années, la cérémonie sert également de tremplin pour les développeurs pour dévoiler leurs jeux ou communiquer dessus de façon percutante. Geoff Keighley avait promis un show plein de surprises et le bougre n’avait pas menti. Sorti de nulle part, Hades 2 s’est en effet annoncé pour le courant 2023 en early access. Suite directe du rogue-like au succès critique et commercial, le titre mettra en vedette Melinoë, princesse des Enfers et sœur de Zagreus. Un titre dans la veine de son prédécesseur qui portera des attentes titanesques sur ses épaules.

Certains fans ont fait un arrêt cardiaque dès les premières images, mais non ce n’était pas Bioshock 4. Ghost Story Games, nouveau studio du créateur de la licence cultissime, a enfin présenté son premier jeu : Judas. Un FPS qui reprend tous les codes qui lui sont chers, mais qui devrait être un peu plus qu’un Bioshock dans l’espace. On l’espère du moins. Au rayon des nouveaux jeux qui n’avaient pas leaké, Bayonetta Origins a créé la surprise. Préquelle de la franchise, le titre sortira des sentiers battus pour raconter l’histoire de Cereza jusqu’à sa transformation en sorcière expérimentée. Le rendez-vous est donné pour le 17 mars 2023 toujours en exclusivité sur Nintendo Switch.

De leur côté, les fans de FromSoftware ne se sont pas uniquement réjouis de la consécration d’Elden Ring au sacro-saint titre de GOTY. Le studio japonais ne donnera toujours pas de Bloodborne 2 aux joueurs, mais va refaire revivre une de ses licences toute aussi appréciée avec Armored Core 6. Ce nouvel opus inespéré sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC via Steam en 2023. Les français de Don't Nod ont également profité des Game Awards 2022 pour dévoiler leur nouveau projet : Banishers Ghosts of New Eden.

Comment parler des Game Awards 2022 sans évoquer son invité récurrent : Hideo Kojima. Le teasing n’était plus subtil depuis plusieurs semaines, c’est bien Death Stranding 2 qui s’est annoncé en exclusivité sur PS5. Aucune fenêtre de sortie, on sait simplement que Sam et Fragile remplaceront pour de nouvelles aventures. Les plus téméraires peuvent cependant partir à la chasse aux secrets cachés dans le trailer. Très attendu depuis le carton de l’anime sur Netflix le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty a également profité des Game Awards 2022 pour créer la surprise. Plus que de nouvelles images de l'extension, c’est avant tout l’annonce d’Idris Elba au casting qui a capté toute l’attention de l’audience.

Au rayon du contenu additionnel, impossible de ne pas mentionner Horizon Forbidden West Burning Shores, DLC qui a leaké plusieurs heures avant le jour J. Aloy partira à la découverte d’une Los Angeles abandonnée dès avril 2023, sur PS5 uniquement.Les Game Awards 2022 ont également levé le voile sur quelques annonces très attendues. Suicide Squad Kill the Justice League a enfin dévoilé sa date de sortie, tout en confirmant la présence de Batman, qui sera incarné une ultime fois par Kenvin Conroy.

Venu tout droit d’une galaxie lointaine, Star Wars Jedi Survivor a enfin montré ses premières séquences de gameplay et quelques environnements que vous pourrez découvrir le 17 mars prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Diablo 4 est lui aussi revenu avec une date de sortie et un trailer explosif qui s’est accompagné d’une prestation musicale de la chanteuse Halsey. Les Game Awards 2022 se sont également conclus avec Final Fantasy 16. La surprise avait été gâchée mais le jeu a tout de même assuré le spectacle avec une bande-annonce grandiose, qui laisse entrevoir un action-RPG bien plus prometteur qu’à ses débuts. Les joueurs PS5 pourront donc découvrir l’histoire épique de Clive dès le 22 juin 2023.

La liste de toutes les annonces des Game Awards 2022

Les Game Awards 2022 ont également été le théâtre d'autres annonces qui n’ont pas démérité face aux autres grands noms. Tekken 8 a dévoilé une séquence de gameplay plus juteuse avec des personnages très appréciés des fans, Call of Duty Modern Warfare 2 a présenté ses premiers raids, tandis que PlayStation a annoncé deux portages PC de ses exclusivités PS5. Le film Super Mario est également revenu en mettre plein la vue aux fans, alors que Crash Bandicoot a annoncé son party game Team Rumble. Voici la liste de tous les trailers et les annonces de ces TGA.

