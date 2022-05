Pas vraiment convaincant, le jeu Haven repasse au second plan au profit de Furi, la pépite du studio français The Game Bakers. Le titre "jubilatoire" à la "bande-son magique" va faire un retour fracassant dans quelques jours seulement. Version PS5, DLC payant et nouvelles possibilités de gameplay, on vous explique tout.

Un nouveau DLC pour redécouvrir le soft

Ressortez votre casque audio pour vous délecter des musiques du jeu, Furi revient sur PS5, PS4, PC et Switch le 17 mai 2022 avec le nouveau contenu Onnamusha. Ce DLC payant, disponible au prix de 6,99€, vous offrira l'opportunité de jouer avec le Rider Onnamusha dans les modes Histoire, Speedrun et Entraînement. Une combattante meurtrière qui est pourvue de deux postures de combat. "Étincelle" qui est orientée vers la rapidité et l'agilité, avec une double esquive, et "Tonnerre", qui est plus lente mais plus puissante.

La raison d'être de cette mise à jour ? Les retours des fans qui auraient aimé "pouvoir oublier Furi pour le découvrir à nouveau". Les équipes sont donc retournées au boulot pour élaborer de nouvelles mécaniques afin d'atteindre ce joli objectif.

Nous avons reçu de nombreux messages de la part des fans et Furi et un nous a vraiment marqué : "J'aimerais pouvoir oublier Furi pour le découvrir à nouveau". Nous nous sommes demandés s'il y avait un moyen d'amener les joueurs à redécouvrir Furi. Et quelques semaines plus tard nous commencions à travailler sur Onnamusha ! Ces nouvelles mécaniques de gameplay apportent un nouveau challenge et permettent de rédécouvrir entièrement le jeu.

Les capacités d'Onnamusha détaillées

En revanche, le contenu additionnel ne semble pour le moment pas prévu sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Furi disponible sur PS5 gratuitement à une condition

Cela ne vous aura peut-être pas échappé que The Game Bakers mentionne la PS5 pour son DLC. Et oui, Furi arrive bien gratuitement sur PlayStation 5 pour les possesseurs du titre sur PS4, y compris pour ceux qui ont la version PS Plus. Le studio précise également que la sauvegarde pourra être transférée.

Quand y'en a plus, y'en a encore et Furi prépare aussi une autre mise à jour.