Il y a vraiment des jeux dont on aurait pensé ne jamais voir le développement. C'est le cas aujourd'hui d'un certain Funko Fusion. Un titre complètement sur les fameuses figurines Pop.

On vient d'apprendre l'arrivée de Funko Fusion, le nouveau jeu d'action-aventure développé par 10:10 Games Ltd, qui promet une expérience de jeu coopératif inédite. Prévu pour une sortie en septembre, ce jeu permettra à quatre joueurs de s'associer pour explorer des mondes iconiques issus des films et séries TV les plus populaires, le tout sous l'angle unique des figurines Funko Pop. Que l'on aime ou non les petites figurines, il faut admettre qu'elles ont un beau succès.

Un beau casting pour Funko Fusion

Funko Fusion réunit des dizaines de personnages jouables tirés des grandes franchises de NBCUniversal, notamment Jurassic World, Retour vers le Futur, The Umbrella Academy, et bien d'autres. Chaque personnage a été soigneusement adapté en figurine Funko Pop!, avec une attention particulière portée à leurs personnalités et capacités uniques.

Les joueurs auront d'ailleurs l'occasion de naviguer à travers des mondes fantastiques, recréant des scènes cultes de leurs films et séries préférés. Le principe de Funko Fusion repose sur la coopération entre les joueurs qui peuvent combiner les capacités uniques de leurs personnages pour résoudre des énigmes et combattre des ennemis. Ce système encourage les joueurs à travailler ensemble pour progresser dans des niveaux qui célèbrent la diversité et la richesse des univers représentés. Comme franchise on peut noter :

Nope

Chucky

Invincible

The Thing

Scott Pilgrim

Jurassic World

The Walking Dead

Back to the Future

Shaun of the Dead

Masters of the Universe

En plus de réunir un large éventail de personnages, Funko Fusion veut célèbrer la pop culture à travers des interactions et des environnements qui rappellent les moments marquants des œuvres originales. Le jeu est prévu pour le 13 septembre.