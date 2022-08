PlayStation et Tencent semblent livrer une bataille à celui qui aura le plus de parts dans FromSoftware. Les deux viennent encore de placer leurs billes dans le studio d'Elden Ring, de Bloodborne ou encore Dark Souls.

Le carton planétaire d'Elden Ring fait-il des émules ? PlayStation et Tencent renforcent leur position au sein de FromSoftware, qui n'est pas un studio indépendant.

PlayStation et Tencent rachètent des parts de FromSoftware

Kadokawa Corporation, conglomérat médiatique japonais spécialisé dans le manga ou encore l'animation, possède actuellement FromSoftware. Mais pas dans sa totalité. La firme vient d'ailleurs de baisser son pouvoir sur le studio avec la revente d'actions.

Sony Interactive Entertainment et le géant chinois Tencent ont acquis, respectivement, 14,09% et 16,25% des parts du studio nippon très en vogue ces dernières années. À noter que la participation de PlayStation fait un véritable bond de 1,93% à 14,09% en plus d'un an.

Dans son communiqué, Kadokawa explique que l'entrée d'investisseurs et donc l'obtention de fonds supplémentaires permettront à FromSoftware de « renforcer ses capacités de développement et d'édition ». Au bout, il semblerait que le studio de Dark Souls veuille ne plus avoir à frapper aux portes de Bandai Namco ou encore Activision pour publier leurs jeux à l'international. Car au Japon, la société se débrouille généralement toute seule.

Avec cet investissement de deux entreprises différentes, le rachat de FromSoftware par PlayStation semble s'éloigner. En ce moment, les développeurs sont au travail sur plusieurs jeux dont peut-être Elden Ring 2 et Bloodborne 2.