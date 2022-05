La Délégation générale à la langue française et aux langues de France a participé à la mise en place de FranceTerme, un dictionnaire qui a pour objectif de de renommer en français les innovations scientifiques et techniques. Dernièrement, cette délégation s'est penchée sur le secteur du jeu vidéo qui fourmille d'anglicisme en tout genre. Le résultat de cette expertise vient de tomber dans le Journal officiel n°0124 du 29 mai 2022.

Voilà ce qu'il faut dire en France pour le monde du jeu vidéo

La France a donc fait le choix de franciser de nombreux mots. Si certains coulent de source, on est tout de même assez mesuré sur d'autres. Ainsi, il ne faut plus dire "Cloud Gaming" mais "jeu vidéo en nuage".

Bleu, blanc, rouge c'est François le Français !

Du côté de l'eSport il vaut mieux dire jeu vidéo de compétition ce qui est pour le coup assez logique. Par contre certains mots se trouvent être désormais beaucoup plus longs puisqu'il ne faut plus dire "streamers ou streameuses" mais "joueurs et joueuses en direct". Le Free-to-Play devient naturellement "jeu vidéo en accès gratuit".

L'intention derrière tout ceci est louable car il est vrai que pour pas mal de sujets, l'anglicisme vient envahir la langue de Molière, la déformer et la tuer à petit feu. Mais pour le jeu vidéo ne vaut t-il pas mieux respecter le mot dans sa langue originelle ? Un vaste débat mais il est difficile de ne pas tiquer à la lecture du mot "jeu vidéo en nuage". Même en aimant profondément la France et sa langue.

Que pensez-vous de l'ensemble de ces nouveaux mots ? Etes vous fervent défenseur de la langue française au point de les utiliser TOUS ? Dites nous tout dans les commentaires.