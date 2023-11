Récemment, la franchise Forza Motorsport nous a offert un nouvel opus, et son contenu est des plus denses. Avec tous les patchs qu'il a eus, il est maintenant possible d'en profiter un maximum, sans risquer de se manger un gros bug dans les dents. Mais vous avez déjà peut-être fait le tour de la formule. Si vous songez à passer à autre chose, alors nous avons sûrement ce qu'il vous faut. Un nouveau jeu issu de la licence vient tout juste de sortir, et il est totalement gratuit. Dit comme ça, c'est tentant, mais attendez de voir son concept atypique.

Un nouveau jeu Forza... sans conduite

Est-ce qu'on a réussi à vous mettre l'eau à la bouche ? Calmez vos ardeurs, car c'est un titre plutôt spécial. En fait, c'est un jeu mobile free-to-play avec son lot de microtransactions. Cela fait seulement quelques heures qu'il est sorti, et pourtant, il fait déjà beaucoup parler de lui. Pour cause, ici, il n'est pas question de prendre part à des courses. Vous n'allez tout simplement pas toucher le volant une seule fois. Pour un opus Forza, ça peut paraître étrange. Mais comme vous allez le voir, il y a une raison derrière ce choix.

Forza Customs invite le joueur à construire la voiture de ses rêves à partir d'épaves. On commence avec un véhicule en décomposition, pour en faire un bolide de compétition. Les options de customisation sont légion, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a également un mini-jeu qui vous sert à récupérer des pièces pour vos engins. Sans ça, impossible de les retaper. Et c'est lui qui n'a pas forcément plu à tout le monde. C'est une sorte de copie des mécaniques de Candy Crush : sur un tableau, il faut faire des combinaisons de trois symboles identiques pour les faire disparaître, ce qui permet de remplir l'objectif du niveau.

Bon, ce n'est pas nécessairement le nouveau Forza tant attendu par les fans. Un gameplay qui mêle Candy Crush et customisation de bagnoles, c'est voué à ne pas plaire à tous les joueurs. Sur la page du jeu, on peut vite voir des joueurs qui expriment leur mécontentement : « Je ne veux pas jouer à Candy Crush, mais faire de la restauration. Le gameplay est plat ». Néanmoins, certains retours sont tout de même encourageants : « C'est la meilleure customisation jamais offerte dans un Forza »; « Comment c'est possible que ça ait plus d'options de personnalisation que dans Horizon ? », peut-on notamment lire. Le jeu peut valoir le détour, et puis ça ne coûte rien d'essayer.

Un gros patch pour Motorsport

Si ce n'est pas votre tasse de thé, alors un retour sur Forza Motorsport sera sûrement de mise. Et ça tombe bien, car le jeu s'est offert une énorme mise à jour il y a peu. Au programme, des correctifs, des nouvelles voitures, mais surtout, un circuit inédit. Le Yas Marina est dès maintenant disponible, et c'est une piste légendaire qui propose « 4 tracés uniques à maîtriser ». Pour l'histoire, c'est le second circuit de Formule 1 qui a été implanté au Moyen-Orient, ce qui lui donne une réputation toute particulière. N'hésitez donc pas à revenir faire un tour sur le titre qui continue à enrichir sa proposition.