C'est fait. Forza Horizon 5 vient enfin de lever le voile sur le contenu de sa deuxième extension. Et le jeu de course se prépare pour un autre type d'expérience de conduite grâce à Rally Adventure, qui arrivera sur Xbox et PC le 29 mars 2023 soit dans un peu plus d'un mois à l'écriture de cette news.

L'expérience Rally au cœur de Forza Horizon 5

Rally Adventure, au cas où ce ne serait pas immédiatement évident pour vous, consiste à apporter ce que le studio Playground Games appelle "l'expérience de rallye" à Forza Horizon 5. L'occasion donc d'ajouter une nouvelle carte au nord de celle qui existe actuellement, connue sous le nom de Sierra Nueva. Et en admirant la bande annonce ci-dessous, il faut bien admettre que ça en jette. Avec ses nombreux points de repères et ses routes sinueuses en épingle à vous faire ravaler votre vomi, Playgound semble avoir tout fait pour séduire les amateurs de Rally. Même si cela reste évidemment une expérience volontairement assez arcade

Le plein de nouveautés

Pour correspondre au nouvel objectif de l'extension de Forza Horizon 5, Sierra Nueva introduit un terrain beaucoup plus "extrême" par rapport au jeu de base, en mettant l'accent sur des pistes hors de l'asphalte. Cela rend inévitablement la conduite plus dangereuse. Pour garder le conducteur attentif aux dangers, vous pouvez même compter sur votre copilote qui hélas ne semble pas être directement à coté de vous mais dans un hélicoptère au dessus de votre tête pour vous surveiller. Au total, on pourra compter sur un total de 27 nouvelles courses.

Forza Horizon 5 Rally Adventure propose évidemment aussi une sélection de nouvelles voitures, 10 au total, dont la plus culte d'entre elle, la Ford Focus WRC. De plus, les joueurs trouveront de nouvelles pièces et de nouvelles options de personnalisation qui seront également mises à la disposition des joueurs du jeu de base. Comme c'est le cas d'ailleurs avec la nouvelle musique d'Epitaph Records qui sera également disponible pour tous les joueurs.

Forza Horizon 5 Rally Adventure sera disponible le 29 mars prochain.