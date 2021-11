Il était écrit qu'il roulerait sur cette fin d'année. Et il l'a fait à fond les ballons. Le démarrage de Forza Horizon 5 est le plus important d'un jeu Xbox Games Studios.

Le dernier jeu de course de Playground Games fait un tabac. Ou un tabaco, comme diraient nos amis mexicains. Pour sa première journée de lancement, Forza Horizon 5 a attiré plus de 4,5 millions de joueurs tous supports confondus. On peut parler de plébiscite. Et c'est Phil Spencer, patron de Xbox, qui a relayé la nouvelle en ajoutant quelques données importantes. Car record il y a.

Nous avons misé pendant des années sur Xbox pour que plus de gens puissent jouer. Avec plus de 4,5 millions de joueurs à ce jour sur PC, Cloud et console, Forza Horizon 5 montre que cette promesse prend vie. Plus gros jour de lancement pour un jeu Xbos Game Studio, pic de fréquentation 3x supérieur à Forza Horizon 4. Merci aux joueurs et félicitations à Playground Games.

On prendra soin de rappeler que Forza Horizon 4, c'était 2 millions de joueurs en une semaine. Jolie progression.

En leader

On pourra toujours attribuer ce succès initial au fait que Forza Horizon 5 est intégré au Game Pass. Mais il ne faudra pas non plus oublier que sa fréquentation était déjà phénoménale durant sa période d'accès anticipé, et qu'il fallait alors obligatoirement débourser entre 44,99 et 99,99 euros. Le million d'acheteurs a probablement bien évolué. Et le Metascore, qui en fait le meilleur nouveau jeu de 2021 sur PC et Xbox Series X|S, risque d'avoir un effet sur les consommateurs hésitants.

Il conviendra également de se souvenir que certains titres maison ont démontré que Microsoft n'avait pas un catalogue aussi maigre et repoussant que veulent le faire entendre ses détracteurs. La firme de Redmond a pu compter sur Flight Simulator, Deathloop, Psychonauts 2 ou encore Age of Empires IV. Désormais, il faudra garder un oeil sur les prochaines productions des Xbox Game Studios. À commencer par Halo Infinite, prévu pour le 8 décembre prochain. Le FPS de 343 Industries prendra-t-il l'aspiration de Forza Horizon 5 pour lui aussi s'imposer comme un hit de fin d'année ? Même question, plus tard, pour les Senua's Saga Hellblade II, Redfall, Fable, Avowed, Starfield, Perfect Dark et on en passe.