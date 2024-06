Forza Horizon 4, un des jeux de course les plus acclamés de ces dernières années, approche une étape cruciale de son parcours. Alors que les fans continuent de profiter de ses vastes paysages et de ses courses palpitantes, une annonce récente de Playground Games marque un tournant pour ce titre emblématique. Il fallait s'y attendre.

La fin pour Forza

En décembre prochain, Forza Horizon 4, le célèbre jeu de course en monde ouvert, ne sera plus disponible à l'achat sous forme numérique. À partir du 15 décembre, les copies digitales de ce jeu ne pourront plus être acquises, ni via les plateformes de vente habituelles, ni via le service Game Pass de Microsoft.

Ce n'est pas la première fois que Microsoft retire de la vente des titres plus anciens de la franchise Forza, une tendance devenue récurrente en raison de l'expiration des licences utilisées dans ces jeux. Forza Horizon 4, développé par Playground Games, rejoint ainsi la liste des jeux délistés après seulement six années de disponibilité.

Dès aujourd'hui, les contenus téléchargeables DLC de Forza Horizon 4 commenceront également à être retirés progressivement. Cependant, le jeu et ses DLC bénéficieront de nombreuses promotions et remises jusqu'à la date de retrait définitive, offrant aux joueurs une dernière chance d'acquérir ce contenu à moindre coût.

Le 25 juillet marquera le début de la Série 77 de Forza Horizon 4, qui sera la dernière mise à jour de contenu post-lancement. Cette mise à jour introduira une nouvelle playlist de festival, disponible jusqu'au 22 août. Après cette date, les succès liés à ces playlists ne pourront plus être débloqués.

Il est important de noter que les joueurs ayant déjà acheté Forza Horizon 4 pourront continuer à y jouer, aussi bien en ligne qu'hors ligne, même après le retrait du jeu des plateformes de vente. Les copies physiques achetées après cette date fonctionneront également normalement, garantissant l'accès au jeu pour les collectionneurs et les nouveaux acquéreurs.

Une choix difficile mais obligatoire

Cette situation souligne un défi récurrent dans l'industrie du jeu vidéo : la gestion des licences à long terme. Les jeux vidéo, particulièrement ceux incluant des licences pour des voitures, de la musique ou d'autres contenus, sont souvent confrontés à des limitations temporaires. Les développeurs et les éditeurs doivent trouver un équilibre entre offrir du contenu attractif et gérer les contraintes légales associées. Pour les fans de la série Forza, cela signifie parfois dire adieu à des titres bien-aimés plus tôt que souhaité.