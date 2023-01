Tout d'abord voici un petit récapitulatif des faits : en août 2020, Epic propose un système de paiement direct dans son Battle Royal pour contourner la part de 30% prise par Apple sur chaque transaction effectuée sur l'un de ses appareils. En représailles, Fortnite a été retiré des boutiques en ligne de chez Apple. Les enjeux financiers étant importants le tout a évidemment terminé devant les tribunaux. Le procès s'est déroulé du 3 mai au 24 mai 2021 et dans une décision de septembre 2021, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a tranché en faveur d'Apple . Bref, à partir de ce moment ci, impossible de trouver Fortnite sur l'Apple Store pour une durée indéterminée. Mais récemment, Tim Sweeney qui n'est qu'autre que le créateur d'Epic a fait un intéressant teasing.

Le teasing de l'espoir pour Fortnite

Ainsi on peut lire sur le compte Twitter officiel du fondateur d'Epic :

L'année prochaine sur iOS

Il a a déjà été signalé qu'Apple autoriserait bientôt les magasins d'applications tiers pour se conformer à la nouvelle loi sur les marchés numériques ou à la loi DMA en Europe. Désormais, cela pourrait potentiellement permettre à Fortnite de revenir sur iOS et iPadOS. Cela ne veut pas dire que le titre sera de retour sur le l'AppleStore mais c'est tout de même un bon signe pour un retour en bonne et due forme sur iOS. Difficile d'imaginer avec cette image une autre annonce que celle-ci. Il faut dire qu'une telle absence représente un gros manque à gagner et il n'est pas certain que cela profite à l'un des deux acteurs. Car c'est aussi ça de moins comme trafic sur le Store de la marque à la pomme qui se prive en plus du plus gros jeux des dernières années (hors Minecraft).

