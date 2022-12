Comme rapporté par CTV News, et c'est assez ubuesque, Epic Games est poursuivi au Canada pour avoir utilisé des "experts" pour rendre Fortnite trop addictif, pour "forcer" les joueurs à rester dessus le plus longtemps possible. Le dossier de plainte affirme également que le jeu n'explique pas correctement à quel point il peut être addictif ou nocif de jouer à Fortnite pendant une période prolongée. Le recours collectif a été initialement déposé en 2019 et aurait été autorisé mercredi par le juge de la Cour supérieure du Québec, un certain Sylvain Lussier.

Fortnite trop addictif !

Au sein du procès contre Fortnite, on peut lire :

Les effets de la dépendance aux jeux vidéo, y compris Fortnite, sur le cerveau des enfants sont particulièrement dommageables dans la mesure où lorsqu'ils sont continuellement attachés à leurs machines, ils développent de graves déficiences dans leur capacité à intégrer le spectre complet des émotions humaines" Les spécialistes signalent des lacunes dans le vocabulaire ainsi que des lacunes dans l'intégration sociale. En effet, il est reconnu que l'utilisation continue d'appareils électroniques provoque des changements importants dans le cortex préfrontal du cerveau humain, changements qui affectent particulièrement les jeunes cerveaux en développement.

Dans ces conditions, le studio Epic rétorque via PCGamer :

Nous avons un contrôle parental à la pointe de l'industrie qui permet aux parents de superviser l'expérience numérique de leur enfant. Les parents peuvent recevoir des rapports de temps de jeu qui suivent le temps que leur enfant joue chaque semaine et nécessitent une autorisation parentale avant que les achats ne soient effectués, afin qu'ils puissent prendre les décisions qui conviennent à leur famille. Nous avons également récemment ajouté une limite de dépenses quotidiennes. par défaut pour les joueurs de moins de 13 ans .

Bref, reste à voir ce que va donner un tel procès contre l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde.