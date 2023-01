Décidément, on peut dire que Fortnite est un jeu coriace et après les années, Epic Games trouve toujours le moyen de lui ajouter du contenu via des crossovers improbables. Goat Simulator, Dragon Ball ou encore Metallica. Cette fois l'attente est grande pour un certain mode Creative 2.0, qui devrait être une petite révolution pour beaucoup.

Fortnite Creative 2.0, finalement pas pour tout de suite

Fortnite Creative est un mode de jeu en marge du Battle Royale que l'on connait et qui permet aux joueurs de créer leurs propres jeux dans Fortnite. Le mode a initialement débuté en décembre 2018 et permet aux joueurs de construire seuls ou avec des amis. Dans ce contexte, Epic avait pour ambition de proposer une version 2.0 qui comme son nom le laisse suggérer, a pour but d'améliorer grandement les choses. Avec notamment un nouvel éditeur, plus précis, avec de nombreuses nouvelles options de personnalisations dont notamment un outil pour créer son propre modèle de personnage. Cela touchera même aux PNJ avec un contrôle plus grand. Bref, un mode bac à sable ultime qui devrait être un ajout majeur dans la (longue) carrière de Fortnite. Celui-ci devait initialement sortir en janvier de cette année, mais il va falloir finalement patienter au minimum 1 mois de plus.

C'est Tim Sweeney (fondateur de Epic) lui même qui annonce la nouvelle via son compte Twitter officiel comme vous pouvez le voir ci-dessous :

En supposant qu'il n'y ait pas d'autres retards, nous devrions enfin voir la sortie de l'éditeur Unreal pour Fortnite dans un peu plus d'une semaine ! Désolé, il n'y aura pas d'UEFN en janvier. Nous visons maintenant le mois de mars.

Notons que Epic "vise" le mois de mars, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un retard supplémentaire, qui pourrait encore changer un peu plus les plans de la communauté. Qu'attendez-vous de votre coté du fameux mode Creative 2.0 de Fortnite ? Est-ce quelque chose qui vous intéresse ou préférez-vous rester sur le battle royale ?