Si le battle royale est apparu après le bide commercial de Fortnite, la construction a quant à elle toujours été dans l'ADN de la licence. Un ADN qu'Epic Games a chamboulé avec le mode Zéro construction introduit dans la saison 2 - Chapitre 3. Après avoir pris la température, les développeurs annoncent qu'ils ne reviendront pas en arrière.

La semaine sans construction dans Fortnite vous manque ? Préparez-vous à retourner au combat à poil, ou presque, dans Zéro construction. Le mode qui fait tomber toutes les barrières de l'aspect tower defense du batte royale.

Désormais, vous aurez tous les modes connus Solo, Duos, Trios ainsi que Sections... et Zéro construction. Un ajout permanent listé dans le menu Découvrir.

Zéro construction met à l'épreuve vos capacités pour le tir, la gestion des objets et les déplacements. Vous le trouverez dans le menu Découvrir, accompagné des modes de jeu Solo, Duos, Trios et Sections. (Pour accéder au menu Découvrir, cliquez sur le bouton « CHANGER » situé au-dessus de « JOUER ! » dans le salon).En l'absence de constructions, tous les joueurs sont équipés d'un surbouclier qui se recharge, faisant office de première ligne de défense. Utilisez les poignées d'ascension pour monter à bord des dirigeables ou servez-vous de l'escalade pour atteindre les hauteurs et dominer vos adversaires. Et surtout, n'oubliez pas de sprinter d'un couvert à l'autre pour tenter de décrocher la Victoire royale !

Depuis le 20 mars dernier, Epic Games a voulu soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Jusqu'au 3 avril 2022, tous les bénéfices sont en effet reversés à des organisations humanitaires.

Epic s'engage à verser tous ses bénéfices de Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril 2022 à l'aide humanitaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine. Xbox se joint à nous dans cet effort et engage ses bénéfices nets pour Fornite pendant cette période, afin que nous puissions pourvoir plus d'aide aux personnes d'Ukraine. Vous trouverez ci-dessous la liste des organisations humanitaires que nous soutenons. Sur le terrain, elles travaillent à fournir une aide d'urgence regroupant un soutien médical, de la nourriture et de l'eau, des fournitures de première nécessité, une aide légale et un abri. D'autres organisations seront ajoutées à la liste dans les semaines à venir.