Que serait Fortnite sans ses partenariats emblématiques ? Bien sûr, le jeu a acquis ses lettres de noblesse sans cela. Mais aujourd'hui, difficile d'imaginer ne pas pouvoir se déguiser en Spider-Man ou en Leon de Resident Evil en jouant au battle royale. Epic Games mène parfaitement sa barque pour engranger un maximum de recettes malgré son modèle économique de free-to-play. L'entreprise américaine annonce presque chaque semaine une nouvelle collaboration. Celle dont nous allons parler ici va ravir les fans de L'Attaque des Titans. Du contenu lié à l'œuvre culte arrive et on peut dire que le partenariat envoie du lourd.

L'Attaque des Titans à l'honneur de la mise à jour 24.20 de Fornite

Le site officiel de Fortnite annonce la bonne nouvelle. Le contenu lié à L'Attaque des Titans arrive dès aujourd'hui avec la mise à jour 24.20 du jeu. La tenue du personnage culte Eren Jäger, celle du Capitaine Livaï et de Mikasa Ackerman sont toutes disponibles ! L'équipement indispensable à la découpe de titan débarque également. Les joueurs pourront utiliser les lances foudroyantes et l'équipement tridimensionnel dans Fortnite. Ce dernier vous permettra, comme dans l'œuvre d'Hajime Isayama, de voltiger avant de fondre à toute vitesse sur vos ennemis. En plus de tout cela, un secret devrait particulièrement intéresser les fans de L'Attaque des Titans. La cave de la famille Jäger, a été intégrée à l'île. "Cette cave renferme de nombreux secrets, mais son emplacement exact à Anvil Square est aussi un secret", indique le site officiel de Fornite. Dans L'Attaque des Titans, la cave de la famille Jäger est un lieu essentiel de l'intrigue, qui tient le public en haleine pendant très, très longtemps... Bien sûr, nous n'en dirons pas plus ici pour éviter tout spoil.

Du nouveau contenu et plusieurs bugs corrigés

En l'honneur de ce partenariat exceptionnel, un nouvel écran de chargement intègre le jeu. La collaboration ne s'arrête pas là. "Si vous possédez le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 2, les quêtes d'Eren Jäger sont disponibles dès maintenant dans l'onglet Quêtes. Les quêtes seront disponibles jusqu'à la fin de la saison ! (Vous devez posséder le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 2 pour accomplir les quêtes d'Eren Jäger.)". Bien sûr, cette mise à jour de Fortnite ne fait pas qu'apporter du nouveau contenu. Elle corrige aussi plusieurs bugs. Celui qui rendait parfois les joueurs rétablis invisibles pour leurs équipiers ne dérangera plus personne.