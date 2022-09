SI vous trouviez déjà qu'une collaboration avec Dragon Ball Z avait de quoi laisser perplexe, sachez que Fortnite va aller encore plus loin en proposant un partenariat avec Goat Simulator. En effet, dès maintenant et jusqu’au 29 septembre 2023 à 6 heures du matin, les joueurs qui achèteront une édition de Goat Simulator 3 sur l'Epic Games Store et cela importe la version, pourra récupérer le skin Chèvre.

Béééééééééééééh mais dans Fortnite

Outre le coté amusant et décalé de la chose, on notera que c'est aussi un bon moyen pour le studio Coffee Stain Publishing de faire de la promotion pour son jeu et simulateur. Etant donné la portée de Fortnite et son aura, nul doute que des joueurs vont s'intéresser à Goat Simulator 3 dans la foulée. Notons d'ailleurs que la date de sortie est prévue au 17 novembre 2022 sur xbox One, PlayStation 4, Xbox Series, PlayStation 5 et PC.

La vidéo ci-dessus vous donnera un bel aperçu de la folie de la chose. Elin Hamberg, Lead Artist chez Coffee Stain North explique sans détour :