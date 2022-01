Pour l'heure, le conflit qui oppose Epic Games et Apple/Google n'est toujours pas résolu et Fortnite n'est toujours pas officiellement disponible sur iOS et Android. C'était sans compter sur la présence de Nvidia...

De manière officielle, Fortnite n'est plus disponible sur le Play Store, sauf en passant via un APK d'Epic. Sur iOS, cette solution n'est tout simplement pas possible. Dans ces conditions, qui aurait pu croire que le Cloud allait permettre de pouvoir jouer à nouveau à Fortnite sur sur les deux supports ?

Une version bêta

En effet, comme l'indique Nvidia via son Blog, Fortnite va intégrer le programme GeForce Now dès la semaine prochaine sur iOS et Android. Le tout passera par une étape temporaire de bêta fermée. Les plus curieux d'entre vous peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur via ce lien sur une liste s'attente. Petite contrainte sur iOS : il faut obligatoirement passer par Safari pour pouvoir jouer.

Fortnite is back !

Une expérience qualitative au programme pour Fortnite

Nvidia annonce avoir travaillé activement en collaboration avec Epic Games pour proposer la meilleure ergonomie possible pour ce renouveau de Fortnite sur mobile, notamment au niveau des commandes tactiles, élément consubstantiel à ce type de jeu d'utilisation sur mobiles. Notons que le jeu sera aussi compatible avec les accessoires Bluetooth (manette) de chez Nvidia.

Cette première version de test servira à démontrer les capacités des serveurs et à vérifier la qualité graphique maximum qui pourra être atteinte pour le jeu. Bref, Epic semble avoir trouvé une jolie solution pour faire un pied de nez à deux grosses multinationales. Chapeau l'artiste... ou merci Nvidia, au choix.