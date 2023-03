En 2008, Dead Space a secoué le monde du jeu vidéo. Sans révolutionner le genre du survival-horror, le titre de Visceral Games l'a magnifié. Il avait pour lui des monstres terrifiants, une bande-son oppressante, mais également une ambiance à tomber par terre. C'est en tout cas les retours qu'ont fait beaucoup de joueurs, ainsi que la presse spécialisée. Si le succès commercial n'a pas été incroyable, la popularité de la franchise a poussé EA à proposer un remake du premier épisode plus tôt cette année.

Véritable remake modifiant de nombreux passages du jeu, à l'image de ce qu'a fait Capcom avec les Resident Evil, le titre a une nouvelle fois séduit la critique. Les aventures d'Isaac Clarke ont d'ailleurs été accueillies avec d'autant plus d'entrain, que The Callisto Protocol avait déçu. Rappelons que celui-ci était attendu comme le successeurs spirituel de Dead Space. Développé par d'anciens de chez Visceral, il n'avait pas convaincu les joueurs. En l'occurrence, nous avions été un peu plus cléments dans notre test. Mais un autre titre pourrait combler les fantasmes des joueurs : Fort Solis. Et celui-ci vient de s'offrir un second trailer.

Fort Solis et Dead Space, même combat ?

Dans l'espace, personne ne vous entendra crier, et cela arrange bien les développeurs. Après tout, quel autre lieu peut autant provoquer la sensation d'être seul, livré à soi-même ? Dead Space avait placé les joueurs au sein du vaisseau ISG Ishumura, perdu en plein milieu de l'espace. The Callisto Protocol a préféré misé sur une lune glacée de Jupiter. Malgré quelques séquences en extérieur, Jacob était le plus souvent coincé entre les quatre murs d'une prison. Fort Solis semble prendre cette direction également. Malgré quelques plans en extérieur

Le nouveau teaser de Fort Solis

Côté scénario, on part sur un pitch peu original mais qui a fait ces preuves à multiples reprises : un individu apparemment lambda qui se retrouve malgré lui coincé au milieu de nul part. Evidemment, il va devoir faire face à des évènements - et probablement ennemis - surnaturels, tout en tentant de s'échapper.

Fort Solis est un thriller solo à la troisième personne qui se déroule durant une longue nuit sur Mars. L'ingénieur Jack Leary répond à une alarme de routine. Des événements prennent place et deviennent incontrôlables, à un point qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Source : Steam

Des voix bien connues des joueurs

Au-delà de son pitch, Fort Solis a un autre argument de vente. Plus marketing, il n'en demeure pas moins séduisant : il s'agit de son casting vocal. Ainsi, le personnage incarné par le joueur, Jack Leary, est doublé par Roger Clark. Vous le connaissez probablement pour un petit jeu du nom... de Red Dead Redemption 2 ! En 2018, Clark avait remporté le prix de la meilleure performance pour Arthur Morgan, le protagoniste principal, aux Game Awards. Mais comme l'avait dévoilé le premier teaser ci-dessous, un autre personnage, Wyatt Taylor, sera doublé par Troy Baker. Doubleur du jeu vidéo au CV long comme le bras, il est surtout connu pour son rôle de Joel dans The Last of Us. Fort Solis a toutes les cartes en main pour succéder dignement à Dead Space ! Il devrait sortir au deuxième trimestre 2023, sur PC et PS5.