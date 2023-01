Visiblement jouer à Forspoken sur PC ne va pas être une partie de plaisir et après la présence du détestable logiciel anti-piratage Denuvo, on peut découvrir les configurations PC qui sont totalement hors-sol. Un peu à l'image de ce qu'il sera nécessaire d'avoir pour un certain et très peu attendu (non) Hogwarts Legacy. Voyez plutôt :

Forspoken a de quoi donner des angoisses

Configuration Minimum :

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i7-3770 (3.7GHz) ou AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-3770 (3.7GHz) ou AMD Ryzen 5 1600 Carte Graphique : AMD Radeon RX 5500 XT 8Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go VRAM

: AMD Radeon RX 5500 XT 8Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go VRAM Mémoire : 16 Go

: 16 Go Stockage : 150 Go

Configuration recommandée pour Forspoken :

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processeur : AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz) ou Intel Core i7-8700K (3.7GHz)

AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz) ou Intel Core i7-8700K (3.7GHz) Carte Graphique : AMD Radeon RX 6700 XT 12Go ou NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go VRAM

AMD Radeon RX 6700 XT 12Go ou NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go VRAM Mémoire : 24 Go

: 24 Go Stockage : 150 Go

Configuration 4K :

OS :

Processeur : AMD Ryzen 5 5800X (3.8 GHz) ou Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 5 5800X (3.8 GHz) ou Intel Core i7-12700 Carte Graphique : AMD Radeon RX 6800 XT 16Go ou NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go VRAM

: AMD Radeon RX 6800 XT 16Go ou NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go VRAM Mémoire : 32 Go

32 Go Stockage : 150 Go

Vous avez bien lu, il faut 150 Go de stockage pour jouer au jeu ce qui est tout bonnement énorme. À titre de comparaison Hogwarts Legacy ne réclame "que" 85 Go. Et pour jouer en 4K on est totalement hors sol aussi avec une RTX 4080 et 32 Go de Ram minimum. C'est bien simple même pour jouer à Flight Simulator en 4K cette configuration n'est pas nécessaire.

On espère qu'avec tout ça, le jeu Forspoken aura au moins le mérite d'être une claque graphique ultime, sinon ça risque de poser des problèmes.

Maintenant, il est temps de poser la question qui fâche. Avez-vous la configuration nécessaire pour faire tourner le jeu dans la condition que vous souhaitez ? (pas forcément en 4K)