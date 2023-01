Grosse cartouche de ce début d’année, en exclusivité consoles et PS5, mais également disponible sur PC, Forspoken est au centre de toutes les attentions, même si les joueurs ne semblent pas conquis. Pourtant, le jeu en avait sous le coude et nous promettait monts et merveilles. Des promesses qui ont du mal à être concrétisées, ce qui provoque un véritable vent de colère de la part des fans. Il suffit de jeter un œil à Metacritic pour se rendre compte que le jeu déçoit. Toutefois, Square Enix ne lâche pas l’affaire et compte bien prendre le taureau par les cornes. En premier lieu, c’est la technique qui va nettement s’améliorer avec le tout nouveau patch 1.02 déployé dès aujourd'hui sur PS5 et PC.

Premiers correctifs pour réparer le jeu

Dans ce gros patch, Forspoken s’attaque à plusieurs bugs gênants impactant notamment la stabilité global du jeu, mais aussi ses graphismes. Le HDR est réajusté, la localisation est corrigée, la version Steam Deck du jeu est enfin stable, et un bon nombre de crashs ont été fixés. C’est toujours ça de pris, même si les fans attendent bien autres choses. Certains aimeraient notamment voir arriver un peu plus de contenu, peut-être de nouvelles quêtes ou des événements, mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour. L'heure est pour le moment aux correctifs, le reste viendra peut-être plus tard.

Forspoken patch 1.02 sur PS5 et PC