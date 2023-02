Disponible depuis quelques semaines maintenant, Forspoken était l’une des grosses sorties du mois de janvier 2023. Une grosse cartouche disponible sur PC et en exclusivité console sur PS5, mais qui n’a très clairement pas su convaincre les joueurs. En premier lieu, c’est la démo, mise à disposition peu avant la sortie du jeu complet, qui a déçu tout le monde. Le jeu a par la suite enfoncé les craintes des joueurs qui ont rapidement incendié le jeu.

Malheureusement donc, c’est un échec pour Forspoken, Square Enix et le studio Luminous.

Les développeurs nous ont d’ailleurs annoncé une triste nouvelle. Luminous Productions, c'est terminé.

Luminous Productions fusionne avec Square Enix

Le studio a en effet déclaré que Luminous Productions allait fermer ses portes pour de bon. La boîte, debout depuis 2018, avait pour vocation de proposer des AAA de qualité, mais les choses ont fait que Square Enix a finalement décidé d’y mettre un terme. Toutefois, tout n’est pas noir pour autant puisqu’il n’est visiblement pas question de licenciements en masse, mais plutôt de fusion des équipe qui sera mise en place dès le 1er mai prochain.

Vous avez peut-être entendu la nouvelle de la fusion de Luminous Productions avec Square Enix. A partir du 1er mai, notre équipe talentueuse rejoindra Square Enix pour offrir des expériences de jeu innovantes aux joueurs du monde entier. Lorsque nous avons crée Luminous Productions en 2018, notre vision était de faire des jeux AAA en fusionnant la technologie et l'art pour offrir des expériences de jeu complètement nouvelles. Avoir la chance de faire exactement cela a été un rêve devenu réalité. Nous apprécions votre soutien et nous sommes impatients de continuer à créer de nouveaux divertissements et expériences en faisant partie de la grande famille Square Enix. Via Twitter

Et Forspoken dans tout ça ?

Malgré tout, les développeurs assurent tout de même plusieurs choses, d’une part le suivi de Forspoken sont toujours d’actualité et les plans restent inchangés. Le jeu recevra prochainement un autre gros patch pour améliorer ses performances. Le DLC « In Tanta We Trust » quant à lui est toujours prévu pour cet été. D’autre part, cette fusion est, pour eux, une nouvelle occasion de faire profiter de leur talent sur d'autres projets et en ça, ils sont plus motivés que jamais. La fermeture du studio est donc une triste nouvelle, mais n'est visiblement en rien une fatalité pour les équipes. Square Enix renforce ses propres studios et va pouvoir centraliser davantage ses efforts pour ses prochaines productions. En revanche, on ne sait pas encore où les équipes de Luminous seront transférées.