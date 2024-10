Très attendu par tous les fans de foot et plus précisément de management, Football Manager 25 sait se faire désirer. La licence est depuis des années un incontournable pour tous les amoureux du ballon rond et les experts du mercato.

Il faut dire que la franchise met le paquet à chaque fois avec une fidélité assez incroyable du suivi de ce qu'il se passe dans le milieu et des projections aux petits oignons. Seulement voilà, le prochain volet de la saga vient de faire une annonce qui va calmer quelques ardeurs.

Le studio derrière Football Manager 25 vient de faire une annonce qui refroidit d'office tous les fans, il est repoussé. Initialement attendu pour le mois de novembre de cette année, le jeu ne sortira finalement que l'année prochaine. Décidément, 2025 va être très chargée.

Désormais, Football Manager est prévu pour le 25 mars 2025, des détails concernant les plateformes seront donnés ultérieurement.

Sur X, Sports Interactive explique avoir pris cette décision difficile avec SEGA afin d'offrir « la meilleure expérience possible » puisque Football Manager 25 devrait carrément ouvrir « une nouvelle ère pour la licence ». Des ambitions très élevées donc, qui nécessitent un temps de travail plus long que prévu.

Un jeu ultra ambitieux

Le studio revient également sur de précédentes déclarations où il avait précédemment expliqué que le développement était difficile. La barre est très haute pour le studio qui affirme que Football Manager 25 sera carrément le plus gros jeu de la licence, aussi bien techniquement que visuellement.

S'il prend donc du retard, ce n'est que pour s'améliorer et se peaufiner. Oui, ça va assurément faire des déçus chez les joueurs impatients de retrouver leur licence fétiche, mais d'un autre côté si ça peut permettre au jeu d'être au taquet et de remplir tous ses objectifs, ce n'est pas un mal.

Nous en aurons le cœur net prochainement puisque le studio a déjà prévu de nous dévoiler du gameplay d'ici le mois de janvier 2025.