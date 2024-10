La licence Football Manager n’a jamais été aussi populaire. La dernière itération en date a fédéré quelque 14 millions de joueurs, en partie aidé par son arrivée dans le Game Pass, et le studio ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Sega et Sports Interactive confirment la sortie prochaine de Football Manager 25, un épisode qui fera davantage dans la prise de risque avec son petit lot de nouveautés.

Après les leaks, place à l’officialisation. SEGA a officiellement dévoilé la date de sortie de sa nouvelle itération de gestion de football, qui promet de nombreux changements. C’est donc ce 26 novembre 2024 que Football Manager 25 sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, avec un déploiement dès son lancement sur le Xbox Game Pass. Une version mobile, FM25 Touch, exclusive à Netflix, sortira à cette même date, quand le portage Nintendo Switch arrivera le 3 décembre 2024. Quand certaines franchises ne s’appuient que sur peu de nouveautés pour leur sortie annuelle, Football Manager 2025 prend un autre virage.

Ce nouvel épisode marquera le passage de la franchise sur le moteur Unity, promettant ainsi le bond technique et visuel le plus important à ce jour pour la saga. L’interface utilisateur a été repensée en conséquence afin d’offrir une navigation entre les différents menus plus fluide et élégante, sans compromettre le souci du détail si cher aux développeurs. Les animations volumétriques des joueurs seront elles aussi dépoussiérées pour l'expérience Jour de match, quand le Football féminin fera enfin ses grands débuts dans la série avec Football Manager 25.

« Les joueurs peuvent découvrir de nouveaux horizons ou s'immerger plus que jamais dans le beau jeu grâce au tout nouveau partenariat sur plusieurs années entre SI et la Premier League », explique SEGA dans son communiqué de presse. Ce nouvel épisode ne manque clairement pas d'ambition, et les développeurs le voient même comme le point de départ pour les 20-30 prochaines années, rien que ça.

