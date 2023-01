Déjà disponible sur PC, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, Football Manager 2023 arrive enfin sur PS5 et avec une importante réduction pour son lancement.

La version PS5 de Football Manager 2023 est prête à être lancée. Et la grosse surprise, c'est qu'elle sera accessible d'ici quelques jours seulement.

Six jours avant sa sortie - fixée initialement au 8 novembre 2022 -, Football Manager 2023 a été repoussé sur PS5. Un retard qui a pu paraître très étrange et qui était imputable à des difficultés de dernière minute. Un couac qui s'est manifesté lors du processus de soumission et d’approbation à Sony Interactive Entertainment.

Sports Interactive et SEGA ne se sont pas étendus, et ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Ce qui l'est cependant, c'est de savoir que toutes les équipes ont fini par venir à bout du souci. De ce fait, plus rien n'empêche le lancement de Football Manager 2023 sur PlayStation 5.

Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la date de sortie de la version PS5 de FM23 Console. Depuis le retard initial, l’équipe de Sports Interactive et nos partenaires de SEGA travaillent sans relâche avec Sony pour régler les problèmes, et nous sommes ravis d’être en mesure de sortir cette version dès la semaine prochaine. Même s’il n’est pas dans nos habitudes de sortir un jeu pendant une fenêtre majeure de transferts, notre priorité, dès le moment où la sortie initiale a été retardée, était de mettre le jeu entre les mains des joueurs PS5 le plus vite possible. Une fois que l’ensemble des mercatos seront terminés aux quatre coins du globe, nous fournirons une mise à jour de données pour l’édition PS5, alignée sur les mises à jour de toutes nos autres plateformes. Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, via communiqué officiel.

Comme on peut le lire, Football Manager 2023 sera disponible dès la semaine prochaine, le 1er février 2023, sur PS5.

Une promo pour les abonnés PS Plus

Pour se faire pardonner du report, afin d'attirer des joueurs ou de simplement faire plaisir aux joueurs, FM23 Console affichera un prix plus bas sur PS5. Durant sa période lancement, du 1er au 14 février prochain à 16h, le jeu sera en promotion à -20% pour les abonnés PS Plus. Le tarif de base n'est pas indiqué sur le PlayStation Store mais si on regarde ailleurs, ça devrait être entre 49,99€ et 59,99€.

Football Manager 2023 est déjà accessible sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S. Pour ceux qui ont un abonnement, il est aussi dans le Xbox Game Pass.