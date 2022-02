Après un changement de nom pour passer de Focus Home Interactive à Focus Entertainment, l’éditeur continue son expansion et ses rachats de studios à gogo avec une nouvelle acquisition bien de chez nous : Leikir Studio. Des développeurs qui ont leurs quartiers à Ivry-sur-Seine.

Leikir Studio accueilli à bras ouverts dans la famille Focus

Voici donc un cinquième rachat pour Focus Entertainment en moins de deux ans, un studio qui va rejoindre Deck13 Interactive (The Surge), Dotemu (TMNT: Shredder's Revenge), Douze-Dixièmes (Shady Part of Me) et Streum On (Space Hulk: Deathwing).

“Nous sommes heureux de rejoindre le Groupe Focus car c’est une étape importante pour la croissance de notre studio. Cette acquisition valide notre stratégie multi -production et va nous permettre d’atteindre de nouveaux paliers qualitatifs et créatifs. C’est une belle reconnaissance pour le travail accompli par nos équipes depuis plusieurs années” déclare Aurélien Loos, président et fondateur de Leikir Studio.

Christophe Nobileau, président de Focus Home Interactive, a ajouté :

Après Deck13, StreumOn, Dotemu et Douze-Dixièmes, c’est avec un grand plaisir que nous accueillons un cinquième studio dans le Groupe Focus ». déclare Christophe Nobileau, Président de Focus Home Interactive. « Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents capables de faire grandir et de soutenir les ambitions de notre Groupe, et Leikir Studio avec à sa tête Aurélien Loos est une acquisition de choix pour atteindre cet objectif.

Dans son communiqué, l’éditeur précise que ce rachat lui permet d’avoir “plusieurs nouvelles lignes de productions aux directions artistiques variées - 3D stylisée, pixel-art ou 2D”. Les développeurs de Leikir Studio ont du pain sur la planche puisqu’ils sont en ce moment même sur Metal Slug Tactics, dont la sortie est prévue en 2022 sur PC et Nintendo Switch.