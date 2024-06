Le Xbox Games Showcase a été l'occasion de découvrir plus en détail le très attendu Microsoft Flight Simulator 2024. Et forcément, c'est encore une nouvelle claque graphique.

Lors du Xbox Games Showcase pendant le Summer Game Fest, une nouvelle vidéo de gameplay pour Microsoft Flight Simulator 2024 a été dévoilée, promettant de nouvelles expériences passionnantes pour les amateurs de simulation de vol. Un bon moment et de belles balades en perspective. C'est certain. Encore une claque graphique de folie ? En tout cas, ça semble envoyer.

Flight Simulator 2024 prend son envol

La vidéo de gameplay met en avant plusieurs nouveautés pour cette édition 2024, incluant des missions de sauvetage aérien, de lutte contre les incendies, et de transport de fret par hélicoptère. Les graphismes sont spectaculaires, avec un niveau de détail et de réalisme encore jamais vu, grâce à l'utilisation de technologies avancées de simulation, de cloud computing et de machine learning​. Comme ce fut le cas avec le prédécesseur.

Microsoft Flight Simulator 2024 offre une immersion totale dans le monde de l'aviation. Les joueurs pourront explorer une planète entière avec une précision inégalée. Grâce à un moteur de jeu significativement évolué par Asobo Studio. Le jeu introduit des carrières variées, permettant aux joueurs de devenir pilotes de sauvetage, agriculteurs aériens, ou encore pilotes de montgolfière. Visiblement, chaque type de mission présente des défis uniques et une nouvelle perspective sur l'aviation​.

Le jeu inclut également des améliorations techniques significatives. Les utilisateurs sur Xbox Series X/S et PC pourront profiter de résolutions en 4K. Du ray tracing, et de temps de chargement réduits, ce qui augmentera encore l'immersion et le réalisme des vols. L'optimisation pour les consoles de nouvelle génération garantit visiblement une expérience de vol fluide et réactive​.

Microsoft Flight Simulator 2024 sera disponible le 19 novembre 2024 sur Xbox Series X/S, PC, et via le Xbox Game Pass dès le premier jour.