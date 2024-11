Le lancement d’un jeu tant attendu devrait être un moment de joie. Mais pour Microsoft Flight Simulator 2024, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Disponible depuis le 19 novembre sur Xbox et PC, le jeu a été marqué par de sérieux problèmes techniques dès ses premières heures.

Des joueurs cloués au sol sur Flight Simulator 2024

À peine le jeu lancé, de nombreux joueurs se sont retrouvés face à un message frustrant : "chargement inhabituellement long". La barre de progression restait bloquée autour de 97 %, empêchant tout simplement de jouer. Les forums et réseaux sociaux comme Steam ou X (anciennement Twitter) se sont vite remplis de témoignages de joueurs agacés, aussi bien sur Xbox que sur PC. En cause, un préchargement qui n’a préparé qu’environ 330 Mo sur les 50 Go nécessaires. Une situation qui a pris tout le monde par surprise et a ajouté à la frustration.

Une réponse de Microsoft qui peine à convaincre

Rapidement, Microsoft a pris la parole pour expliquer la situation. Selon eux, les serveurs étaient submergés par un trop grand nombre de connexions simultanées. La solution temporaire proposée ? Redémarrer le jeu. Malheureusement, pour beaucoup, cela n’a rien changé. Pire, certains ont ensuite été confrontés à une file d’attente avec le message : "trop d’utilisateurs essaient de se connecter en même temps".

Ce genre de problème n’est pas rare lors des lancements de jeux très attendus. Les serveurs peuvent avoir du mal à encaisser une forte affluence. Mais cela n’en reste pas moins décevant pour les fans, surtout pour un titre de cette envergure.

Microsoft Flight Simulator est une référence dans le domaine de la simulation. Beaucoup espéraient un lancement plus fluide, surtout après les efforts déployés pour proposer des graphismes impressionnants et des fonctionnalités innovantes.

Pour l’instant, Asobo Studio et Xbox Game Studios n’ont pas annoncé de patch ou de mise à jour spécifique pour résoudre ces problèmes. Les joueurs doivent donc prendre leur mal en patience. Une amélioration des serveurs ou une solution technique semble cependant inévitable dans les jours qui viennent.

Source : Microsoft