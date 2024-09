Après un premier volet très réussi, la licence Flight Simulator devrait davantage s’envoler avec son nouvel épisode. Nous vous en parlions il y a peu, et tous les retours de la presse sont extrêmement positifs à son sujet. Flight Simulator 2024 s’annonce comme un véritable incontournable pour les fans de simulation d’aviation, mais aussi pour les curieux ou les néophytes.

Exclusivité Microsoft oblige, Flight Simulator sera disponible sur Xbox Series et PC. C’est d’ailleurs sur cette dernière plateforme que le jeu prendra toute sa dimension. La puissance d’un bon PC, couplée aux accessoires gaming spécialement conçus pour ce genre de jeu, promet déjà une expérience hors norme.

Par contre, qu’on se le dise, le jeu va être gourmand, très gourmand. Si tout est fait pour que l’optimisation permette à plusieurs profils de joueurs de s’y essayer, seuls ceux et celles qui seront équipés de vraies machines de guerre pourront tutoyer le septième ciel. Asobo a partagé les configurations requises et recommandées, et ça jette tout de suite un froid.

Flight Simulator 2024 sera ouvert à tous, mais très gourmand

Dans les configs requises, pas de surprise, le jeu s’ouvre au plus grand nombre, ou presque, avec la possibilité de faire tourner le jeu sur des machines modestes, mais pas trop.

Il vous sera tout de même demandé un minimum de 16 Go de RAM pour pouvoir profiter du jeu, ne serait-ce qu’en minimum, avec un Ryzen 5 2600X et une RX 5700 ou un i7 6800K couplé à une GTX 970.

En revanche, dès que l’on passe dans les configurations recommandées, ça se complique. 32 Go de RAM minimum seront nécessaires d’après le studio pour jouer dans des conditions honnêtes. Ryzen 7 2700X et RX 5700 XT minimum côté AMD, i7 10700K et GTX 2080 chez Nvidia : on commence doucement à filtrer les PC les plus modestes, mais ça reste relativement honnête compte tenu de la taille du jeu et de ce qu’il propose. À savoir, le monde entier comme terrain de jeu et la possibilité de se poser un peu partout.

Des configs idéales monstrueuses

Mais si vous souhaitez jouer à Flight Simulator 2024 dans d’excellentes conditions, là, c’est un avion de chasse qui est recommandé. D’après Asobo, les specs idéales sont les suivantes : il faudra au minimum un Ryzen 7 7900X et une RX 7900 XT du côté d’AMD et un i7 14700K couplé à une RTX 4080 chez Nvidia. À cela, peu importe la config de votre PC, il faudra ajouter 64 Go de RAM. Visiblement, les surpuissantes barrettes DDR5 en 32 Go ne suffisent pas.

À noter enfin qu’il sera hautement recommandé d’avoir une connexion internet solide pour profiter pleinement du jeu qui, on le rappelle, va chercher une partie de son contenu sur le cloud. Il faudra donc entre 10 et 100 Mb/s pour pouvoir jouer.

Un jeu ultra prometteur

À plus d’un titre, Flight Simulator 2024 semble totalement démesuré. On nous promet une nouvelle fois le monde entier comme terrain de jeu, des missions solo (plusieurs… millions !), des conditions de pilotage réalistes, une modélisation des différents appareils aux petits oignons et maintenant la possibilité de se poser où on le souhaite (ou presque) avec une reproduction de la flore et de la faune une fois au sol. À surveiller de très, très près.

En attendant, vous pouvez jeter un œil à notre preview.

Flight Simulator 2024 arrive le 19 novembre 2024 sur PC et Xbox Series