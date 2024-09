Le temps n’est des plus radieux chez Square Enix. L’éditeur a sorti de grosses cartouches ces deux dernières années, mais toutes ont été en deçà des objectifs et espérances. En termes de ventes du moins, car si Final Fantasy 16 et FF7 Rebirth ont contre-performé d’un point de vue commercial, ils ont tous deux très bien été accueillis par les critiques et les joueurs. La faute à leur exclusivité PS5 ? C’est visiblement la piste la plus probable, selon la firme nippone qui s’apprêterait à opérer des changements importants. Il se pourrait qu’une surprise de taille attende tout un parc de joueurs trop souvent laissés sur le carreau.

Une grand annonce pour Final Fantasy bientôt ?

Square Enix ne s’en cache plus. Ses résultats financiers font la moue et un changement important est nécessaire pour redresser la barre. L’éditeur japonais devrait prochainement délaisser son partenariat historique avec Sony pour s’orienter davantage vers le multiplateforme. L’objectif est simple : toucher plus de joueurs à travers le monde et leur permettre d’accéder à ses franchises emblématiques comme Final Fantasy, Dragon Quest ou même Kingdom Hearts. Si on ne sait pas encore dans quelle mesure FF7 Remake 3 sera impacté par cette nouvelle direction, la licence phare devrait mettre en chantier ce virage très bientôt. Selon Jez Corden, bien renseigné sur tout ce qui touche à Microsoft, les joueurs Xbox pourraient avoir le droit à une jolie surprise dans les jours à venir.

Selon lui, la conférence du Tokyo Game Show de la marque verte devrait être le théâtre d’annonces particulièrement attendues par les amoureux de RPG. Les versions Xbox Series de Final Fantasy 16 et de la collection FF Pixel Remaster, qui réunit les six premiers jeux de la saga, seraient révélées lors de l’événement. Des propos appuyés par le fameux leaker Midori, qui a depuis changé de nom, lui qui a souvent des infos justes sur la licence.

Enfin FF7 Remake sur Xbox ?

Tous deux tempèrent cependant les espoirs les plus fous : il n’y aurait toujours pas de FF7 Remake à l’horizon, lui qui est déjà disponible sur PC depuis un bon moment. Un cas un petit peu à part, alors que l’éditeur a affirmé son souhait de sortir à l’avenir ses licences majeures sur toutes les plateformes possibles. À ce stade, il est fort probable que les équipes se concentrent sur la dernière partie de cette trilogie, qui n'arriverait qu’une fois achevée sur les consoles Xbox. Rendez-vous donc ce jeudi 26 septembre à midi pour découvrir, ou pas, les grandes annonces autour de Final Fantasy au TGS 2024.

Source : Jez Corden via X