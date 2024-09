Face à un contexte toujours plus délicat, les pontes de l’industrie se tournent petit à petit vers le changement. Ubisoft a par exemple fraîchement décidé de retarder Assassin’s Creed Shadows pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu’avec Star Wars Outlaws. De son côté, Square Enix va changer de stratégie commerciale face à ses exclusivités PS5 qui ont reçu un accueil critique tonitruant, mais qui ne s’est pas transposé dans les ventes de ses jeux. L’éditeur japonais va donc revoir ses différents partenariats et cela devrait impacter directement ses licences phares, surtout Final Fantasy.

Les Final Fantasy légendaires disponibles sur Xbox

Les rumeurs allaient de bon train dernièrement. Cela fait plusieurs semaines qu’il se murmure que la saga la plus emblématique de Square Enix allait enfin corriger le tir pour des millions de joueurs. Si FF16, FF7 Remake et tant d’autres sont disponibles sur PC, les possesseurs de Xbox sont laissés sur le carreau depuis un moment. L’éditeur japonais avait fait un premier pas en sortant FF14 sur le parc de consoles de Microsoft et affirmé son envie de renforcer son partenariat avec la firme de Redmond. Cette nouvelle relation va enfin porter ses fruits. A l'occasion du Tokyo Game Show, Square Enix a annonce que la licence Final Fantasy arrive enfin par la grande porte sur Xbox.

Arrachons le pansement dès maintenant, non FF7 Remake, sa suite et FF16 ne sont pas encore au programme. En revanche, la collection Pixel Remaster qui regroupe les six premiers jeux avec un écrin des plus beaux et de nombreuses améliorations bienvenues est disponible dès aujourd'hui sur Xbox Series. Elle est d'ailleurs accompagnée d'une autre licence emblématique de Square Enix. Trials of Mana et Legend of Mana font quant à eux leur arrivée sur Xbox Game Pass et les consoles de Microsoft.